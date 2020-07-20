https://ria.ru/20200720/1574585615.html
Российские военные обработали от COVID-19 улицы города Кант в Киргизии
Специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской военной базы провели специальную обработку от коронавируса улиц и общественных... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:47
2020-07-20T11:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
войска рхбз
центральный военный округ
ми-8
су-25
киргизия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, войска рхбз, центральный военный округ, ми-8, су-25, киргизия, в мире
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости.
Специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ
) российской военной базы провели специальную обработку от коронавируса
улиц и общественных мест в городе Кант в Киргизии
, сообщает Центральный военный округ (ЦВО
).
Как отметил начальник службы РХБЗ российской военной базы, капитан Владислав Жамков, "по обращению администрации города Кант" командование базы решило провести дезинфекцию "основных дорог города, остановок общественного транспорта и входов в здание крупных торговых центров". "Военнослужащие аэродромно-технического подразделения успешно выполнили поставленную задачу", - приводятся в сообщении слова Жамкова.
Для обработки улиц, остановочных комплексов общественного транспорта, рынков, мест массового скопления людей и медицинских учреждений привлекался личный состав и штатная спецтехника аэродромно-технического подразделения российской военной базы, дислоцированной в Канте, уточняет ЦВО.
Российская военная база в Киргизии структурно входит в Центральный военный округ и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. База в том числе выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности, в том числе Киргизии.
На вооружении базы находятся штурмовики Су-25
и вертолеты Ми-8
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.