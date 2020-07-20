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Российские военные обработали от COVID-19 улицы города Кант в Киргизии
Специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской военной базы провели специальную обработку от коронавируса улиц и общественных... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:47
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353
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коронавирус covid-19, войска рхбз, центральный военный округ, ми-8, су-25, киргизия, в мире

Российские военные обработали от COVID-19 улицы города Кант в Киргизии

11:47 20.07.2020
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской военной базы провели специальную обработку от коронавируса улиц и общественных мест в городе Кант в Киргизии, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).
Как отметил начальник службы РХБЗ российской военной базы, капитан Владислав Жамков, "по обращению администрации города Кант" командование базы решило провести дезинфекцию "основных дорог города, остановок общественного транспорта и входов в здание крупных торговых центров". "Военнослужащие аэродромно-технического подразделения успешно выполнили поставленную задачу", - приводятся в сообщении слова Жамкова.
Бишкек
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Для обработки улиц, остановочных комплексов общественного транспорта, рынков, мест массового скопления людей и медицинских учреждений привлекался личный состав и штатная спецтехника аэродромно-технического подразделения российской военной базы, дислоцированной в Канте, уточняет ЦВО.
Российская военная база в Киргизии структурно входит в Центральный военный округ и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. База в том числе выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности, в том числе Киргизии.
На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Войска РХБЗЦентральный военный округМи-8Су-25КиргизияВ мире
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