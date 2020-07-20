Российские военные обработали от COVID-19 улицы города Кант в Киргизии

Как отметил начальник службы РХБЗ российской военной базы, капитан Владислав Жамков, "по обращению администрации города Кант" командование базы решило провести дезинфекцию "основных дорог города, остановок общественного транспорта и входов в здание крупных торговых центров". "Военнослужащие аэродромно-технического подразделения успешно выполнили поставленную задачу", - приводятся в сообщении слова Жамкова.

Для обработки улиц, остановочных комплексов общественного транспорта, рынков, мест массового скопления людей и медицинских учреждений привлекался личный состав и штатная спецтехника аэродромно-технического подразделения российской военной базы, дислоцированной в Канте, уточняет ЦВО.

Российская военная база в Киргизии структурно входит в Центральный военный округ и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. База в том числе выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности, в том числе Киргизии.