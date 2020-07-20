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Турция приступила к разведочному бурению в Черном море
Турецкое буровое судно Fatih приступило к разведочному бурению месторождений углеводородов в Черном море, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:45
черное море
средиземное море
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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черное море, средиземное море, кипр, в мире

Турция приступила к разведочному бурению в Черном море

11:45 20.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтамбул
Стамбул
© РИА Новости / Александр Вильф
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Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 20 июл - РИА Новости. Турецкое буровое судно Fatih приступило к разведочному бурению месторождений углеводородов в Черном море, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез в понедельник.
Ранее судно Fatih выполняло работы по разведке и бурению на шельфе восточной части Средиземного моря, в том числе у берегов Кипра.
"Судно Fatih с молитвами и поддержкой нашего народа приступило к первому бурению в Черном море. Для энергетической безопасности Турции мы будем исследовать каждый квадратный метр в наших морях. И если что-то есть, то мы обязательно найдем", - написал Дёнмез в Twitter.
Правительство Республики Кипр заявляет о постоянном нарушении Турцией суверенных прав Кипра. В частности, Анкара проводит бурение в морской зоне Кипра и ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на шельфе Кипра в нарушение его суверенных прав. ЕС неоднократно выступал с осуждением этих действий. Турция заявляет, что не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра.
Кипр
14 июля, 01:43
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Черное мореСредиземное мореКипрВ мире
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