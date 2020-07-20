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В России впервые снизилось количество фирм-однодневок
Количество фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тысяч организаций, говорится в годовом отчете Росфинмониторинга. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:01
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
центральный банк рф (цб рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
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60
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

В России впервые снизилось количество фирм-однодневок

12:01 20.07.2020
173
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие у магазина H&M на Пушкинской площади в Москве
Прохожие у магазина H&M на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Количество фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тысяч организаций, говорится в годовом отчете Росфинмониторинга.
"Взаимодействие с ФНС России, Банком России и другими участниками антиотмывочной системы привело к сокращению числа "фирм-однодневок". Их количество впервые снизилось до 120 тысяч организаций", - говорится в документе.
Отмечается, что принятые Росфинмониторингом совместно с ЦБ и правоохранительными органами меры позволили сократить более чем на 40% объем сомнительных финансовых операций, в том числе уменьшить обналичивание на 45%, снизить в целом вывод денежных средств за рубеж по подозрительным основаниям.
Указывается, что достаточно эффективно на снижение объемов "теневой" экономики работают превентивные механизмы на уровне банков, прежде всего отказы в обслуживании недобросовестных клиентов. В 2019 году применение заградительных мер позволило пресечь вывод в нелегальный оборот на 15% больше денежных средств, чем в 2018 году (более 200 миллиардов рублей).
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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