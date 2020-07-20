В России впервые снизилось количество фирм-однодневок

Указывается, что достаточно эффективно на снижение объемов "теневой" экономики работают превентивные механизмы на уровне банков, прежде всего отказы в обслуживании недобросовестных клиентов. В 2019 году применение заградительных мер позволило пресечь вывод в нелегальный оборот на 15% больше денежных средств, чем в 2018 году (более 200 миллиардов рублей).