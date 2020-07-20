https://ria.ru/20200720/1574585289.html
Внутреннюю проверку проведут после смертельного ДТП с автобусом в Москве
Внутренняя проверка будет проведена после ДТП с въехавшим в остановку автобусом в Москве, в результате которого погибла женщина, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:41
2020-07-20T11:41
москва
мосгортранс
происшествия
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https://ria.ru/20200720/1574580952.html
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосгортранс, происшествия
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Внутренняя проверка будет проведена после ДТП с въехавшим в остановку автобусом в Москве
, в результате которого погибла женщина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса
.
Автобус утром в понедельник въехал в остановку на юго-востоке Москвы, главк МВД информировал, что три человека пострадали. Как сообщал столичный департамент транспорта, по предварительной информации, водитель автобуса не справилась с управлением, при этом перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена. По данным ведомства, в ДТП погибла женщина, ее семье помогут. Прокуратура Москвы организовала проверку.
"Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. По результатам будет проведена внутренняя проверка", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в результате случившегося автобусе никто не пострадал. На остановке женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, ещё один пешеход был госпитализирован.