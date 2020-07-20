В Мурманской области с плавтехбазы "Лепсе" выгрузили последнюю партию ОЯТ

"Вчера (в воскресенье) последняя шестая партия ОЯТ была загружена на спецсудно "Серебрянка". Поставлена финальная точка в завершающем этапе сложного, уникального по своим техническим решениям масштабного международного проекта по утилизации "ядерного судна". Все 620 ОТВС основного массива топлива извлечены из хранилищ "ядерного судна", - сообщает пресс-служба на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"С 2012 по 2019 год, пока шли подготовительные работы к самой сложной части проекта - выгрузке ОЯТ, было принято более сотни технических решений по постановке плавтехбазы с ОЯТ в док, потом на твердое основание стапельной плиты, изготовление блок-упаковок для радиоактивных отходов с "Лепсе", строительство защитного укрытия с роботизированным комплексом и оборудованием для выгрузки пеналов из баков хранилища, создание единой системы мониторинга за радиационной обстановкой (АСКРО) внутри укрытия и на всей территории стапельной плиты", - пояснили на заводе, добавив, что все эти операции выполнялись впервые, а утилизация объектов такой сложности не имеет аналогов в мире.