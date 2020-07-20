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Ядерные технологии
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В Мурманской области с плавтехбазы "Лепсе" выгрузили последнюю партию ОЯТ
Специалисты завершили выгрузку последней партии отработавшего ядерного топлива из баков хранилищ плавтехбазы "Лепсе" на спецсудно "Серебрянка", что является... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:42
ядерные технологии
атомфлот
курчатовский институт
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
мурманск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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атомфлот, курчатовский институт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мурманск, общество

В Мурманской области с плавтехбазы "Лепсе" выгрузили последнюю партию ОЯТ

11:40 20.07.2020 (обновлено: 11:42 20.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкМурманск
Мурманск
© РИА Новости / Илья Тимин
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Мурманск. Архивное фото
МУРМАНСК, 20 июл – РИА Новости. Специалисты завершили выгрузку последней партии отработавшего ядерного топлива из баков хранилищ плавтехбазы "Лепсе" на спецсудно "Серебрянка", что является уникальной операцией, не имеющей аналогов в мире, сообщила пресс-служба судоремонтного завода "Нерпа", где проводились работы.
"Вчера (в воскресенье) последняя шестая партия ОЯТ была загружена на спецсудно "Серебрянка". Поставлена финальная точка в завершающем этапе сложного, уникального по своим техническим решениям масштабного международного проекта по утилизации "ядерного судна". Все 620 ОТВС основного массива топлива извлечены из хранилищ "ядерного судна", - сообщает пресс-служба на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Отмечается, что более 20 лет ПТБ "Лепсе" оставалась на плаву недалеко от Мурманска в ожидании утилизации с дефектным топливом и радиоактивными отходами на борту, представляя экологическую и радиационную угрозу всему Северо-западному региону, пока не было найдено финансирование и безопасные технологии по выгрузке ОЯТ, в свое время выгруженное из реакторов атомных ледоколов "Ленин", "Арктика", "Сибирь".
Осенью 2012 года с постановки ПТБ "Лепсе" на акваторию судоремонтного завода "Нерпа" началась практическая часть реализации проекта, в котором была задействована большая международная команда стран-доноров в лице Европейского банка реконструкции и развития, специалистов ГК "Росатом", Курчатовского института, АО ФЦЯРБ, ООО НПФ "Сосны" и других проектных институтов и промышленных объединений.
"С 2012 по 2019 год, пока шли подготовительные работы к самой сложной части проекта - выгрузке ОЯТ, было принято более сотни технических решений по постановке плавтехбазы с ОЯТ в док, потом на твердое основание стапельной плиты, изготовление блок-упаковок для радиоактивных отходов с "Лепсе", строительство защитного укрытия с роботизированным комплексом и оборудованием для выгрузки пеналов из баков хранилища, создание единой системы мониторинга за радиационной обстановкой (АСКРО) внутри укрытия и на всей территории стапельной плиты", - пояснили на заводе, добавив, что все эти операции выполнялись впервые, а утилизация объектов такой сложности не имеет аналогов в мире.
Вырезка первой партии пеналов с ОЯТ началась 15 мая 2019 года, а 4 сентября этого же года первая партия ОТВС с "Лепсе" была загружена на спецсудно "Серебрянка" и отправлена на накопительную площадку ФГУП "Атомфлот". С сентября 2019 года по июль 2020 было произведено шесть транспортно-технологических операций. С каждым рейсом "Серебрянки" "Лепсе" теряло свою радиактивность более чем на 100 ОТВС. Сейчас основной массив топлива (620 ОТВС) выгружен, оставшиеся 19 дефектных отработавших тепловыделяющих сборок, размещенных в кессонах, планируется выгружать в 2021 году.
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Ядерные технологииАтомфлотКурчатовский институтГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МурманскОбщество
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