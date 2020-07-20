https://ria.ru/20200720/1574585066.html
Режим ЧС ввели в трех поселках Забайкалья из-за шторма
Режим ЧС введен в трех поселках Агинского Бурятского округа Забайкальского края из-за шторма, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:38
2020-07-20T11:38
забайкальский край
происшествия
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забайкальский край
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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забайкальский край, происшествия
КРАСНОЯРСК, 20 июл – РИА Новости.
Режим ЧС введен в трех поселках Агинского Бурятского округа Забайкальского края
из-за шторма, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Режим ЧС введен в трех поселках Агинского Бурятского округа из-за шторма", - говорится в сообщении.
В поселке Новоорловск из-за шквалистого ветра с дождем и градом разрушена кровля 60-квартирного жилого дома на площади 600 квадратных метров, кровля столовой школы на 350 "квадратах", сорваны листы с кровли одного из домов, больницы и администрации.
Также были повреждены линии электропередачи, затопило подвалы зданий, детского сада "Алёнушка", пяти многоквартирных домов. По улицам вырваны и сломаны деревья и ограждения, размыты дороги.
В селе Кункур повреждена линия электропередачи, разрушен зерноочистительный агрегат, сорваны крыши зернохранилища, общежития, разрушены ограждения. В селе Цокто-Хангил повреждены линии электропередач, крыши детского сада, дома культуры, спортзала, жилого 16-квартирного дома и стригального пункта.
В данный момент оценивают ущерб и ликвидируют последствия происшествия.