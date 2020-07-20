Режим ЧС ввели в трех поселках Забайкалья из-за шторма

В поселке Новоорловск из-за шквалистого ветра с дождем и градом разрушена кровля 60-квартирного жилого дома на площади 600 квадратных метров, кровля столовой школы на 350 "квадратах", сорваны листы с кровли одного из домов, больницы и администрации.