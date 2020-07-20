https://ria.ru/20200720/1574585015.html
В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
Число выявленных случаев коронавируса в Кабардино-Балкарии превысило 5,8 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:37
2020-07-20T11:37
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происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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НАЛЬЧИК, 20 июл - РИА Новости.
Число выявленных случаев коронавируса
в Кабардино-Балкарии превысило 5,8 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии скончались 64 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки выявлено 16 новых случаев заболевания, всего зарегистрировано 5807 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выздоровели за сутки 22 человека, всего выздоровевших в регионе - 5294.
По данным штаба, в госпиталях находятся 600 человек, из них 27 больных – в реанимациях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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