В КБР рассказали о новых случаях коронавируса

НАЛЬЧИК, 20 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса в Кабардино-Балкарии превысило 5,8 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии скончались 64 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлено 16 новых случаев заболевания, всего зарегистрировано 5807 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выздоровели за сутки 22 человека, всего выздоровевших в регионе - 5294.

По данным штаба, в госпиталях находятся 600 человек, из них 27 больных – в реанимациях.