В Москве нашли тело доцента ВГИКа Иды Шур с множественными ранениями

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России ("Убийство"). По данным следствия, 19 июля 2020 года в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту в городе Москве обнаружено тело женщины 1929 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений", — говорится в сообщении.