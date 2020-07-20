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В Москве нашли тело доцента ВГИКа Иды Шур с множественными ранениями
Тело 90-летней женщины со множественными ранениями найдено в Москве, сообщается на сайте столичного ГСУ СК России. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:13
вгик
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вгик, москва, происшествия

В Москве нашли тело доцента ВГИКа Иды Шур с множественными ранениями

11:37 20.07.2020 (обновлено: 16:13 20.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Тело 90-летней женщины со множественными ранениями найдено в Москве, сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшей является доцент ВГИКа Ида Шур.
Полицейский
19 июля, 11:23
Под Сергиевым Посадом обнаружили тело женщины в чемодане
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России ("Убийство"). По данным следствия, 19 июля 2020 года в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту в городе Москве обнаружено тело женщины 1929 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений", — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления и причастного к его совершению.
По данным на сайте ВГИКа, Ирина Борисовна Шур — доцент кафедры эстетики, истории и теории культуры. Во ВГИКе преподавала с 1958 года.
43669276
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ВГИКМоскваПроисшествия
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