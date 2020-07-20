В Москве нашли тело доцента ВГИКа Иды Шур с множественными ранениями

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Тело 90-летней женщины со множественными ранениями найдено в Москве, сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшей является доцент ВГИКа Ида Шур.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России ("Убийство"). По данным следствия, 19 июля 2020 года в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту в городе Москве обнаружено тело женщины 1929 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений", — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления и причастного к его совершению.
По данным на сайте ВГИКа, Ирина Борисовна Шур — доцент кафедры эстетики, истории и теории культуры. Во ВГИКе преподавала с 1958 года.