https://ria.ru/20200720/1574584766.html
Мишустин оценил ситуацию с пожарами в регионах Сибири и Дальнего Востока
Сложная ситуация из-за пожаров сложилась в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:34
2020-07-20T11:34
природные пожары в россии
дальний восток
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574433833_0:273:2921:1916_1400x0_80_0_0_5c5222312ea43e430a136f17679f6bf8.jpg
https://ria.ru/20200718/1574526686.html
1
дальний восток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574433833_0:273:2921:1916_1400x0_80_0_0_5c5222312ea43e430a136f17679f6bf8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574433833_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_26c0439f2ea918367db2ea58e1b2127b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574433833_112:0:2159:2047_1400x0_80_0_0_0d32194630ed4e018063b9ad5787707a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природные пожары в россии, дальний восток, михаил мишустин, экономика