Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574584766.html
Мишустин оценил ситуацию с пожарами в регионах Сибири и Дальнего Востока
Сложная ситуация из-за пожаров сложилась в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:34
природные пожары в россии
дальний восток
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574433833_0:273:2921:1916_1400x0_80_0_0_5c5222312ea43e430a136f17679f6bf8.jpg
https://ria.ru/20200718/1574526686.html
1
дальний восток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574433833_0:273:2921:1916_1400x0_80_0_0_5c5222312ea43e430a136f17679f6bf8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574433833_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_26c0439f2ea918367db2ea58e1b2127b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574433833_112:0:2159:2047_1400x0_80_0_0_0d32194630ed4e018063b9ad5787707a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
природные пожары в россии, дальний восток, михаил мишустин, экономика

Мишустин оценил ситуацию с пожарами в регионах Сибири и Дальнего Востока

11:34 20.07.2020
147
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сложная ситуация из-за пожаров сложилась в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Сложная обстановка сложилась в ряде регионов Сибири, Дальнего Востока, в некоторых уже введен режим ЧС", - сказал он.
Лесные пожары
18 июля, 10:18
В Югре локализовали природный пожар в районе двух городов
000022
Обсудить 1
Природные пожары в РоссииДальний ВостокМихаил МишустинЭкономика
Рекомендуем
Улитка
В Тюменской области врачи вытащили улитку из уха пациента
Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери
Число умерших пациентов с COVID-19 в Тверской области выросло до 118
Девушка печатает на клавиатуре
Эксперт рассказал о рисках использования бесплатных VPN-сервисов
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки
Врач скорой помощи
В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
Полиция
В Москве нашли тело доцента ВГИКа Иды Шур с множественными ранениями
Цветы и фотографии у мемориала в честь журналиста Павла Шеремета в Киеве
Зеленский назвал убийство журналиста Шеремета "позором для Украины"
Мурманск
В Мурманской области с плавтехбазы "Лепсе" выгрузили последнюю партию ОЯТ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Лавров проведет переговоры в Москве с иранским коллегой
Врач-терапевт городской поликлиники No 25 города Краснодара заходит в дом к пациенту
Сотрудникам соцучреждений выплатили надбавки за работу во время карантина
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД рассказали о взаимодействии с Украиной и Грузией по вывозу россиян
Отдыхающие загорают на пляже Коктебеля на берегу Черного моря
Эксперты рассказали, где дешево отдохнуть этим летом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Мишустин поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами
Последствия ДТП с автобусом в Люблино
Внутреннюю проверку проведут после смертельного ДТП с автобусом в Москве
Московский зоопарк
Московский зоопарк запустил акцию для любителей снорклинга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
Лента новостейМолния