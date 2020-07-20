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Число умерших пациентов с COVID-19 в Тверской области выросло до 118
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 116 до 118, сообщает областное правительство. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:32
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская область

Число умерших пациентов с COVID-19 в Тверской области выросло до 118

11:32 20.07.2020
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© РИА Новости / Татьяна МакееваМедицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в "красную зону" в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери
Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в "красную зону" в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 116 до 118, сообщает областное правительство.
За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 19 июля количество летальных исходов выросло до 116.
"Сто восемнадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в области подтверждены 25 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4288 случаев. Выздоровели в регионе 3736 пациентов.
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Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тверская область
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