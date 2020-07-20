Число умерших пациентов с COVID-19 в Тверской области выросло до 118

Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в "красную зону" в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери. Архивное фото

Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в "красную зону" в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери

ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 116 до 118, сообщает областное правительство.

За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 19 июля количество летальных исходов выросло до 116.

"Сто восемнадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За последние сутки в области подтверждены 25 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4288 случаев. Выздоровели в регионе 3736 пациентов.

Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.