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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб за сутки зафиксировала четыре нарушения, Турция - ни... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:31
война в сирии
война в сирии
эс-сувейда (мухафаза)
идлиб (мухафаза)
турция
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война в сирии, эс-сувейда (мухафаза), идлиб (мухафаза), турция, в мире

Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

11:31 20.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб за сутки зафиксировала четыре нарушения, Турция - ни одного, сообщает Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано 4 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – два, Идлиб – два. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хараба провинции Эс-Сувейда. Всего было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,2125 тонны.
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Война в СирииВойна в СирииЭс-Сувейда (мухафаза)Идлиб (мухафаза)ТурцияВ мире
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