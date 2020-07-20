https://ria.ru/20200720/1574584391.html
Лавров проведет переговоры в Москве с иранским коллегой
Глава МИД России Сергей Лавров проведёт во вторник переговоры иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщила журналистам официальный представитель МИД... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:30
2020-07-20T11:30
мария захарова
мохаммад джавад зариф
сергей лавров
москва
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москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, мохаммад джавад зариф, сергей лавров, москва