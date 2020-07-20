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В МИД рассказали о взаимодействии с Украиной и Грузией по вывозу россиян
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о примерах прекрасного взаимодействия с украинскими дипломатами и официальными лицами Грузии по... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:28
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РИА Новости
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353
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В МИД рассказали о взаимодействии с Украиной и Грузией по вывозу россиян

11:28 20.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о примерах прекрасного взаимодействия с украинскими дипломатами и официальными лицами Грузии по вопросу вывоза россиян из этих стран и их граждан из России в условиях пандемии COVID-19.
По ее словам, программа по вывозу россиян из других стран в условиях пандемии работает не только в интересах российских граждан, потому что члены семьи, даже не являющиеся гражданами России, все равно являются частью семьи граждан РФ.
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"Я хочу сказать, что эта программа объединила не только нас всех, она объединила еще нас с теми дипломатами, чиновниками, теми активистами из стран, с которыми у нас в общем-то есть и такие крупные политические проблемы и разногласия, и так далее. Оказалось, что все это в один момент улетучивается, когда мы видим такой же отклик у них во имя помощи своим гражданам, как и у нас. У нас есть примеры прекрасного взаимодействия и с украинскими дипломатами, и гражданами Грузии, и с официальными лицами Грузии во благо граждан наших двух стран. Нам точно так же помогали и они, и белорусы, и Грузия, и многие другие страны СНГ и, кстати говоря, не только СНГ", - сказала Захарова в ходе онлайн-брифинга.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМария ЗахароваСНГМоскваШереметьево (аэропорт)ГрузияОбщество
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