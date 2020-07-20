В МИД рассказали о взаимодействии с Украиной и Грузией по вывозу россиян

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о примерах прекрасного взаимодействия с украинскими дипломатами и официальными лицами Грузии по вопросу вывоза россиян из этих стран и их граждан из России в условиях пандемии COVID-19.
По ее словам, программа по вывозу россиян из других стран в условиях пандемии работает не только в интересах российских граждан, потому что члены семьи, даже не являющиеся гражданами России, все равно являются частью семьи граждан РФ.
"Я хочу сказать, что эта программа объединила не только нас всех, она объединила еще нас с теми дипломатами, чиновниками, теми активистами из стран, с которыми у нас в общем-то есть и такие крупные политические проблемы и разногласия, и так далее. Оказалось, что все это в один момент улетучивается, когда мы видим такой же отклик у них во имя помощи своим гражданам, как и у нас. У нас есть примеры прекрасного взаимодействия и с украинскими дипломатами, и гражданами Грузии, и с официальными лицами Грузии во благо граждан наших двух стран. Нам точно так же помогали и они, и белорусы, и Грузия, и многие другие страны СНГ и, кстати говоря, не только СНГ", - сказала Захарова в ходе онлайн-брифинга.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.