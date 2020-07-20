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Зеленский назвал убийство журналиста Шеремета "позором для Украины"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны сделать все, чтобы найти настоящих убийц, организаторов и заказчиков убийства журналиста РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:28
убийство журналиста павла шеремета
арсен аваков
владимир зеленский
мвд украины
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киев
украина
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РИА Новости
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353
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убийство журналиста павла шеремета, арсен аваков, владимир зеленский, мвд украины, павел шеремет, киев, украина, в мире

Зеленский назвал убийство журналиста Шеремета "позором для Украины"

11:28 20.07.2020
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Цветы и фотографии у мемориала в честь журналиста Павла Шеремета в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Цветы и фотографии у мемориала в честь журналиста Павла Шеремета в Киеве
КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны сделать все, чтобы найти настоящих убийц, организаторов и заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, и назвал это преступление "позором для Украины".
"Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Белоруссии, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего - за право гражданина на свободное мнение и слово. И за обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство - потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление - позор для Украины", - написал Зеленский в Telegram в понедельник.
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Он отметил, что дело Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем украинского общества, и хочет услышать убедительные ответы и неопровержимые доказательства.
"Обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом - настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно не было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не заняло", - добавил президент.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.
При этом активисты не раз проводили акции по Украине в поддержку обвиняемых по делу об убийстве Шеремета.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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Убийство журналиста Павла ШереметаАрсен АваковВладимир ЗеленскийМВД УкраиныПавел ШереметКиевУкраинаВ мире
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