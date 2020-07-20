Зеленский назвал убийство журналиста Шеремета "позором для Украины"

"Обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом - настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно не было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не заняло", - добавил президент.