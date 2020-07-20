Сотрудникам соцучреждений выплатили надбавки за работу во время карантина

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Работники социальных учреждений в РФ получили выплаты на общую сумму в 6,5 миллиарда рублей за работу в карантине из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в Работники социальных учреждений в РФ получили выплаты на общую сумму в 6,5 миллиарда рублей за работу в карантине из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в Минтруде

"За работу в период пандемии работникам социальных учреждений выплачено свыше 231 тысяч выплат на общую сумму в 6,5 миллиарда рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали в учреждении во время пандемии. Обязательным условием получения этих средств является работа в 14-дневной смене", - отметили в министерстве.

Врачи в таких социальных учреждениях дополнительно получают по 40 тысяч рублей за каждую такую смену. Если во время смены врачи оказывали помощь гражданам с COVID-19, то доплата составляет 60 тысяч рублей за смену.

Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тысяч рублей за смену, при оказании помощи людям с COVID-19 - 35 тысяч рублей. Младший медперсонал получает по 15 и 20 тысяч рублей соответственно, а технический персонал – по 10 и 15 тысяч рублей соответственно.