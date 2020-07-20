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Сотрудникам соцучреждений выплатили надбавки за работу во время карантина
Работники социальных учреждений в РФ получили выплаты на общую сумму в 6,5 миллиарда рублей за работу в карантине из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:26
коронавирус в россии
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коронавирус в россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество, экономика

Сотрудникам соцучреждений выплатили надбавки за работу во время карантина

11:26 20.07.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивВрач-терапевт городской поликлиники No 25 города Краснодара заходит в дом к пациенту
Врач-терапевт городской поликлиники No 25 города Краснодара заходит в дом к пациенту
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Работники социальных учреждений в РФ получили выплаты на общую сумму в 6,5 миллиарда рублей за работу в карантине из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в Минтруде.
"За работу в период пандемии работникам социальных учреждений выплачено свыше 231 тысяч выплат на общую сумму в 6,5 миллиарда рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали в учреждении во время пандемии. Обязательным условием получения этих средств является работа в 14-дневной смене", - отметили в министерстве.
Врачи в таких социальных учреждениях дополнительно получают по 40 тысяч рублей за каждую такую смену. Если во время смены врачи оказывали помощь гражданам с COVID-19, то доплата составляет 60 тысяч рублей за смену.
Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тысяч рублей за смену, при оказании помощи людям с COVID-19 - 35 тысяч рублей. Младший медперсонал получает по 15 и 20 тысяч рублей соответственно, а технический персонал – по 10 и 15 тысяч рублей соответственно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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