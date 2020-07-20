Московский зоопарк запустил акцию для любителей снорклинга

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Московский зоопарк запустил акцию "сухопутный аквалангист", в рамках которой любители снорклинга смогут пройти в "Экзотариум" в маске для ныряния бесплатно, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

"В Московском зоопарке с 20 по 26 июля пройдет уникальная акция. Для любителей снорклинга, у которых в этом году маска и трубка лежат без дела, мы придумали акцию – "сухопутный аквалангист". Вход в наш "Экзотариум" в маске для снорклинга – бесплатно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в "Экзотариуме" воссозданы уникальные природные сообщества – коралловые рифы, на которых проживают разнообразные виды рыб с рифов Тихого, Индийского и Атлантического океанов.

"Нырнуть под воду, конечно, не получится, но вы можете заглянуть в неведомые морские глубины, где протекает совсем другая жизнь. Мир цвета, гармонии и красоты... В коллекции "Экзотариума" - около 100 видов коралловых рыб (акулы, мурены, рыбы-бабочки, кузовки и другие), а также актинии и сами кораллы. Помимо рыб в аквариумах обитают лангусты, морские ежи и морские звезды", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что коллекция рыб-бабочек Московского зоопарка насчитывает 15 видов, что составляет 11,5% видового состава этого семейства. Также в "Экзотариуме" можно увидеть колонию южноамериканских муравьев-листорезов и гнездо земляных шмелей.