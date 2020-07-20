За рубежом находятся сотни тысяч россиян, заявила Захарова

"У нас огромное количество российских граждан, которые находятся за рубежом, это сотни тысяч человек. Они там живут, работают, учатся, у них там совместные семьи. И каждый день у этих людей что-либо случается, и хорошее, и плохое: рождаются дети, к сожалению, уходят родственники, болеют", - сказала Захарова на пресс-конференции в понедельник.