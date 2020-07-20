https://ria.ru/20200720/1574583315.html
Минлесхоз назвал причину природных пожаров в Башкирии
Главной причиной лесных пожаров в Башкирии, где горит заповедник, стали сухие грозы, заявил региональный министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:22
2020-07-20T11:22
радий хабиров
республика башкортостан
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
радий хабиров, республика башкортостан, происшествия
УФА, 20 июл – РИА Новости.
Главной причиной лесных пожаров в Башкирии
, где горит заповедник, стали сухие грозы, заявил региональный министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов.
Ранее сообщалось, что более 350 спасателей тушат пять очагов лесных пожаров в Бурзянском районе Башкирии, лес загорелся и в охраняемом заповеднике. К вечеру пожар был локализован, площадь активного горения составляла 0,51 гектара.
"За истекшую неделю в связи с аномально высокой температурой и прохождением активного грозового фронта по районам Зауралья в лесном фонде зарегистрировано 59 лесных пожаров на общей площади 1 563 гектара или 56,7% от всего количества лесных пожаров, возникших с начала пожароопасного сезона. Из 59 пожаров причиной 51 являются сухие грозы (86,4%)", - сказал на оперативном совещании правительства Шарафутдинов.
Он отметил, что увеличение грозовой активности и увеличение площадей лесных пожаров не наблюдалось с 2010 года, когда возникло 608 пожаров на площади 11,6 тысячи гектаров.
Глава республики Радий Хабиров
поручил потушить лесной пожар к 22 июля.
"Там такой ландшафт, что воду практически на лошадях доставляли. Поэтому на вас ответственность, это уникальный природный объект. Если нужны волонтеры, попросим Уфу, надо будет, отправим 200, 300, 500 человек. Там же ручной труд, техника не может пройти. К среде ликвидация пожара, надеемся на погодные условия, обещают дожди", - сказал на совещании Хабиров.