Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574583315.html
Минлесхоз назвал причину природных пожаров в Башкирии
Главной причиной лесных пожаров в Башкирии, где горит заповедник, стали сухие грозы, заявил региональный министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:22
радий хабиров
республика башкортостан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571048075_0:54:3090:1792_1400x0_80_0_0_75400da2bf30c128a7f5f9e6d9c39858.jpg
https://ria.ru/20200720/1574575361.html
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571048075_0:54:3090:1792_1400x0_80_0_0_75400da2bf30c128a7f5f9e6d9c39858.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571048075_111:0:2842:2048_1400x0_80_0_0_688cc3e348779ee697b68fea777ee6ac.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571048075_452:0:2500:2048_1400x0_80_0_0_76ee66a5ed2bb52351fda7f0d3d69fbd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
радий хабиров, республика башкортостан, происшествия

Минлесхоз назвал причину природных пожаров в Башкирии

11:22 20.07.2020
187
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в районе поселка Антипиха в пригороде Читы
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в районе поселка Антипиха в пригороде Читы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
УФА, 20 июл – РИА Новости. Главной причиной лесных пожаров в Башкирии, где горит заповедник, стали сухие грозы, заявил региональный министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов.
Ранее сообщалось, что более 350 спасателей тушат пять очагов лесных пожаров в Бурзянском районе Башкирии, лес загорелся и в охраняемом заповеднике. К вечеру пожар был локализован, площадь активного горения составляла 0,51 гектара.
"За истекшую неделю в связи с аномально высокой температурой и прохождением активного грозового фронта по районам Зауралья в лесном фонде зарегистрировано 59 лесных пожаров на общей площади 1 563 гектара или 56,7% от всего количества лесных пожаров, возникших с начала пожароопасного сезона. Из 59 пожаров причиной 51 являются сухие грозы (86,4%)", - сказал на оперативном совещании правительства Шарафутдинов.
Он отметил, что увеличение грозовой активности и увеличение площадей лесных пожаров не наблюдалось с 2010 года, когда возникло 608 пожаров на площади 11,6 тысячи гектаров.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
Вчера, 08:11
Площадь лесных пожаров в Югре приблизилась к 30 тысячам гектаров
Глава республики Радий Хабиров поручил потушить лесной пожар к 22 июля.
"Там такой ландшафт, что воду практически на лошадях доставляли. Поэтому на вас ответственность, это уникальный природный объект. Если нужны волонтеры, попросим Уфу, надо будет, отправим 200, 300, 500 человек. Там же ручной труд, техника не может пройти. К среде ликвидация пожара, надеемся на погодные условия, обещают дожди", - сказал на совещании Хабиров.
000300
Обсудить 0
Радий ХабировРеспублика БашкортостанПроисшествия
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
За рубежом находятся сотни тысяч россиян, заявила Захарова
Социальная сеть Фейсбук
Facebook удалил ролик RT Arabic о лекарстве против COVID-19
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 124 пациента с COVID-19
Московский зоопарк
Московский зоопарк запустил акцию для любителей снорклинга
Врач-терапевт городской поликлиники No 25 города Краснодара заходит в дом к пациенту
Сотрудникам соцучреждений выплатили надбавки за работу во время карантина
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись 77 беженцев из-за рубежа
Девушка курит электронную сигарету
Госдума может во вторник принять во втором чтении проект о вейпах
Москва
В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Цветы и фотографии у мемориала в честь журналиста Павла Шеремета в Киеве
Зеленский назвал убийство журналиста Шеремета "позором для Украины"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД рассказали о взаимодействии с Украиной и Грузией по вывозу россиян
Врач скорой помощи
В России за сутки 3258 человек выздоровели от коронавируса
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
На Украине заявили о "тайном оружии России" в Черном море
Полиция
В Москве нашли тело доцента ВГИКа Иды Шур с множественными ранениями
Врач скорой помощи
В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Лавров проведет переговоры в Москве с иранским коллегой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
Лента новостейМолния