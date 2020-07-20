Минлесхоз назвал причину природных пожаров в Башкирии

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в районе поселка Антипиха в пригороде Читы

УФА, 20 июл – РИА Новости. Главной причиной лесных пожаров в Главной причиной лесных пожаров в Башкирии , где горит заповедник, стали сухие грозы, заявил региональный министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов.

Ранее сообщалось, что более 350 спасателей тушат пять очагов лесных пожаров в Бурзянском районе Башкирии, лес загорелся и в охраняемом заповеднике. К вечеру пожар был локализован, площадь активного горения составляла 0,51 гектара.

"За истекшую неделю в связи с аномально высокой температурой и прохождением активного грозового фронта по районам Зауралья в лесном фонде зарегистрировано 59 лесных пожаров на общей площади 1 563 гектара или 56,7% от всего количества лесных пожаров, возникших с начала пожароопасного сезона. Из 59 пожаров причиной 51 являются сухие грозы (86,4%)", - сказал на оперативном совещании правительства Шарафутдинов.

Он отметил, что увеличение грозовой активности и увеличение площадей лесных пожаров не наблюдалось с 2010 года, когда возникло 608 пожаров на площади 11,6 тысячи гектаров.

Глава республики Радий Хабиров поручил потушить лесной пожар к 22 июля.