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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 124 пациента с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходит 638 человек, у 124 из них лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 124 пациента с COVID-19

11:19 20.07.2020
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© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. МосквыПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы
© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. Москвы
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходит 638 человек, у 124 из них лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
"В больнице 638 человек (в том числе 13 в реанимации), из них: 193 человека с подозрением на COVID/124 случая подтверждено лабораторно, из них: 8/8 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 3/3 пациентов в реанимации (на ИВЛ 0)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Краснова добавила, что в больницу за последние сутки поступил 61 человек, из них 16 с COVID. Также было выписано 24 человека, из них 4 выздоровели от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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