Facebook удалил ролик RT Arabic о лекарстве против COVID-19

Модераторы посчитали размещение этого видео нарушением правил публикации материалов в соцсети.
В ролике рассказывалось о первой партии лекарства от коронавируса, поступившей в российские больницы. Подчеркивается, что на обложке видео размещено изображение упаковки именно того лекарства, о котором рассказывается в сюжете, поэтому речь не идет о какой-либо дезинформации пользователей.
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян подчеркнула, что указанное видео — новостной сюжет, который находился на ресурсах телеканала три недели и собрал сотни тысяч просмотров пользователей.
"Но Фейсбук его удалил с формулировкой: "Публикация нарушает наши нормы сообщества в отношении дезинформации, способной причинить физический вред". Мы отправили апелляцию, которую Фейсбук отклонил. С заверениями, что страйк, который нам повесили на год, повешен правильно. Потому что в мире Цукербергов лекарства от ковида нет и быть не может. Как и цензуры в Фейсбуке".