Facebook удалил ролик RT Arabic о лекарстве против COVID-19

"Но Фейсбук его удалил с формулировкой: "Публикация нарушает наши нормы сообщества в отношении дезинформации, способной причинить физический вред". Мы отправили апелляцию, которую Фейсбук отклонил. С заверениями, что страйк, который нам повесили на год, повешен правильно. Потому что в мире Цукербергов лекарства от ковида нет и быть не может. Как и цензуры в Фейсбуке".