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Facebook удалил ролик RT Arabic о лекарстве против COVID-19
Социальная сеть Facebook удалила со страницы RT Arabic ролик о лекарстве от коронавируса, сообщает RT. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:54
коронавирус covid-19
facebook
маргарита симоньян
марк цукерберг
общество
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Правильно делают, пропагандистскую ложь надо чистить со всех соц сетей
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А вы не сотрудничайте с Facebook и будет вам счастье.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/148803/01/1488030184_0:0:2978:1676_1400x0_80_0_0_59725f9b29b6d72fb6e3c50b638538c8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, facebook, маргарита симоньян, марк цукерберг, общество

Facebook удалил ролик RT Arabic о лекарстве против COVID-19

11:22 20.07.2020 (обновлено: 11:54 20.07.2020)
3789
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Социальная сеть "Фейсбук". Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Социальная сеть Facebook удалила со страницы RT Arabic ролик о лекарстве от коронавируса, сообщает RT.
Модераторы посчитали размещение этого видео нарушением правил публикации материалов в соцсети.
Иконки социальных сетей на экране смартфона
16 июля, 19:56
Депутат Госдумы предложил обсудить в ООН цензуру в Facebook и Twitter
В ролике рассказывалось о первой партии лекарства от коронавируса, поступившей в российские больницы. Подчеркивается, что на обложке видео размещено изображение упаковки именно того лекарства, о котором рассказывается в сюжете, поэтому речь не идет о какой-либо дезинформации пользователей.
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян подчеркнула, что указанное видео — новостной сюжет, который находился на ресурсах телеканала три недели и собрал сотни тысяч просмотров пользователей.

"Но Фейсбук его удалил с формулировкой: "Публикация нарушает наши нормы сообщества в отношении дезинформации, способной причинить физический вред". Мы отправили апелляцию, которую Фейсбук отклонил. С заверениями, что страйк, который нам повесили на год, повешен правильно. Потому что в мире Цукербергов лекарства от ковида нет и быть не может. Как и цензуры в Фейсбуке".

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян
главный редактор RT и МИА "Россия сегодня"
89296219333
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Коронавирус COVID-19FacebookМаргарита СимоньянМарк ЦукербергОбщество
Популярные комментарии
Правильно делают, пропагандистскую ложь надо чистить со всех соц сетей
20 июля, 11:40
Alexandr  
91101105
А вы не сотрудничайте с Facebook и будет вам счастье.
20 июля, 11:33
Александр Евдокимов
4321106
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