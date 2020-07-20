МИА "Россия сегодня" выпустило новое мобильное приложение "РИА"

Новый функционал включает чаты и "умную" ленту: приложение само подстраивается под запросы пользователей и позволяет одновременно отслеживать различные сюжеты с помощью удобной системы навигации на главном экране. При этом система настроена таким образом, что читатель не пропустит самую важную информацию. Все основные ленты становятся доступны на одном экране, а элемент интерфейса "Информер" позволяет следить за онлайн-репортажами в режиме реального времени, просматривать "молнии" и управлять аудио.