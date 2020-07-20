МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" выпустило новое мобильное приложение "РИА" от флагманского ресурса медиагруппы РИА Новости. Его полностью переработанный дизайн отражает основные элементы обновленного сайта RIA.ru.
Новый функционал включает чаты и "умную" ленту: приложение само подстраивается под запросы пользователей и позволяет одновременно отслеживать различные сюжеты с помощью удобной системы навигации на главном экране. При этом система настроена таким образом, что читатель не пропустит самую важную информацию. Все основные ленты становятся доступны на одном экране, а элемент интерфейса "Информер" позволяет следить за онлайн-репортажами в режиме реального времени, просматривать "молнии" и управлять аудио.
Приложение "РИА" доступно на платформах iOS и Android, его можно загрузить в магазинах App Store и Google Play. "При этом какое-то время будет доступна к скачиванию и предыдущая версия – "РИА Новости", что позволит провести миграцию пользователей не шоково, а поэтапно, – отметил руководитель направления мобильных технологий центра интернет-технологий МИА "Россия сегодня" Дмитрий Гилев. – Обратная связь с лояльными пользователями поможет нам доработать функционал нового приложения".
Первое мобильное приложение от РИА Новости было создано пять лет назад. Только за 2019 год оно было скачано около 300 тыс. раз. По состоянию на апрель текущего года число его активных пользователей достигало почти 450 тыс.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".