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Война в Сирии
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В Сирию за сутки вернулись 77 беженцев из-за рубежа
Еще 77 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:30
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война в сирии, сирия, иордания, дамаск (город), в мире

В Сирию за сутки вернулись 77 беженцев из-за рубежа

11:14 20.07.2020 (обновлено: 11:30 20.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Еще 77 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 77 беженцев (в том числе: женщин – 23, детей – 39). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Добавляется, что инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дума (провинция Дамаск), в Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Специалисты разминировали 1,9 гектара территории, обнаружили и уничтожили 35 взрывоопасных предметов.
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