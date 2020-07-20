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Эксперт рассказал о рисках использования бесплатных VPN-сервисов
Большинство бесплатных VPN-сервисов не обеспечивают безопасность и создают риск утечки данных, заявил РИА Новости замруководителя лаборатории компьютерной... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:33
сергей никитин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
group-ib
технологии
общество
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей никитин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), group-ib, технологии, общество

Эксперт рассказал о рисках использования бесплатных VPN-сервисов

11:33 20.07.2020
3994
© Depositphotos / Natali SammmДевушка печатает на клавиатуре
Девушка печатает на клавиатуре
© Depositphotos / Natali Sammm
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Большинство бесплатных VPN-сервисов не обеспечивают безопасность и создают риск утечки данных, заявил РИА Новости замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.
В понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-решений. Это приложения UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. На незащищенном сервере находятся 1,2 терабайта пользовательских данных, в том числе электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств.
"Еще во время противоборства Роскомнадзора с Telegram, когда VPN (в основном, бесплатные) либо прокси-сервисы решили установить не менее 50% пользователей в России, эксперты Group-IB предупреждали об опасностях. Во-первых, в тот момент, на волне хайпа, появилось большое количество бесплатных VPN, которые не обеспечивают безопасность, а наоборот. Если этот сервер был создан и контролировался киберпреступниками, то весь ваш трафик пользователей можно перехватывать, переправить на левые опасные сайты, собирать незашифрованные данные — и так могут утечь пароли, переписка в почте и т. д.", - сказал Никитин.
Эксперт отметил, что были случаи, когда вредоносные программы, например программы-шпионы маскировались под VPN-приложение якобы от известного российского интегратора.
По мнению Никитина, всегда есть риск утечки данных пользователей от создателей VPN, которые не уделяют безопасности должного внимания. "Мы рекомендуем использовать проверенные платные VPN-серверы или ещё лучше "поднять" и использовать свои собственные", - заключил эксперт.
Программирование
Вчера, 06:02
Данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов попали в интернет
41102013
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Сергей НикитинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Group-IBТехнологииОбщество
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