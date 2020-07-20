Эксперт рассказал о рисках использования бесплатных VPN-сервисов

Эксперт отметил, что были случаи, когда вредоносные программы, например программы-шпионы маскировались под VPN-приложение якобы от известного российского интегратора.

По мнению Никитина, всегда есть риск утечки данных пользователей от создателей VPN, которые не уделяют безопасности должного внимания. "Мы рекомендуем использовать проверенные платные VPN-серверы или ещё лучше "поднять" и использовать свои собственные", - заключил эксперт.