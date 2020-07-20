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Эксперты рассказали, где дешево отдохнуть этим летом
Эксперты рассказали, где дешево отдохнуть этим летом, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152234/45/1522344596_0:216:2873:1832_1400x0_80_0_0_0b27894ede02d4b5eb09019aebe9796a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
туризм, республика алтай, саяногорск, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сочи, иркутск, республика крым, анапа, белокуриха, калининград

Эксперты рассказали, где дешево отдохнуть этим летом

11:29 20.07.2020 (обновлено: 11:36 20.07.2020)
2952
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкОтдыхающие загорают на пляже Коктебеля на берегу Черного моря
Отдыхающие загорают на пляже Коктебеля на берегу Черного моря
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, где дешево отдохнуть этим летом, сообщает АТОР.
Специалисты поделились минимальными ценами за путевку, по которой можно вдвоем в конце апреля отдохнуть на российских курортах. В этом году стоимость таких турпакетов - от 28 до 32 тысяч рублей в зависимости от направления. Еще год назад за такой отдых платили от 35 до 40 тысяч рублей.
Впрочем, стоимость отпуска на курортах растет. Так, минимальные цены туров с заездом 25-31 июля на 15-20 процентов выше, чем с вылетами 19-24 июля. Эксперты говорят, что в этом сезоне пик продаж еще впереди, и цены еще увеличатся.
Сейчас за 26 тысяч рублей можно приобрести турпакет в Красную Поляну с проживанием в отеле три звезды. Это самый бюджетный вариант, все остальные подразумевают размещение в гостинице категории две звезды.
В Крыму отпуск обойдется как минимум в 28 тысяч рублей, а в Анапе - 30 тысяч. В стоимость входит проживание и перелет, за питание придется платить отдельно.
За путевки на курорты Калининградской области придется заплатить не менее 31 тысячи рублей на двоих. Если брать отель три звезды с включенным завтраком, то недельный тур будет стоить от 55 тысяч рублей на двоих. А поездка на Алтай, в Белокуриху – от 34 тысячи рублей.
Недельный отпуск в Саяногорское - от 40 тысяч рублей на двоих, а в Иркутске – от 60 тысяч рублей.
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