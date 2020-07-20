https://ria.ru/20200720/1574582394.html
Эксперты рассказали, где дешево отдохнуть этим летом
Эксперты рассказали, где дешево отдохнуть этим летом, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:29
2020-07-20T11:36
туризм
республика алтай
саяногорск
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
сочи
иркутск
республика крым
анапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152234/45/1522344596_0:216:2873:1832_1400x0_80_0_0_0b27894ede02d4b5eb09019aebe9796a.jpg
https://ria.ru/20200708/1573616371.html
республика алтай
саяногорск
сочи
иркутск
республика крым
анапа
белокуриха
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152234/45/1522344596_0:216:2873:1832_1400x0_80_0_0_0b27894ede02d4b5eb09019aebe9796a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152234/45/1522344596_72:0:2803:2048_1400x0_80_0_0_7f9e78ba46bc5884268275166a605f59.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152234/45/1522344596_413:0:2461:2048_1400x0_80_0_0_3ed38afdabdfff2bd727a6de00341390.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, республика алтай, саяногорск, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сочи, иркутск, республика крым, анапа, белокуриха, калининград
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости.
Эксперты рассказали, где дешево отдохнуть этим летом, сообщает
АТОР.
Специалисты поделились минимальными ценами за путевку, по которой можно вдвоем в конце апреля отдохнуть на российских курортах. В этом году стоимость таких турпакетов - от 28 до 32 тысяч рублей в зависимости от направления. Еще год назад за такой отдых платили от 35 до 40 тысяч рублей.
Впрочем, стоимость отпуска на курортах растет. Так, минимальные цены туров с заездом 25-31 июля на 15-20 процентов выше, чем с вылетами 19-24 июля. Эксперты говорят, что в этом сезоне пик продаж еще впереди, и цены еще увеличатся.
Сейчас за 26 тысяч рублей можно приобрести турпакет в Красную Поляну с проживанием в отеле три звезды. Это самый бюджетный вариант, все остальные подразумевают размещение в гостинице категории две звезды.
В Крыму отпуск обойдется как минимум в 28 тысяч рублей, а в Анапе - 30 тысяч. В стоимость входит проживание и перелет, за питание придется платить отдельно.
За путевки на курорты Калининградской области придется заплатить не менее 31 тысячи рублей на двоих. Если брать отель три звезды с включенным завтраком, то недельный тур будет стоить от 55 тысяч рублей на двоих. А поездка на Алтай, в Белокуриху – от 34 тысячи рублей.
Недельный отпуск в Саяногорское - от 40 тысяч рублей на двоих, а в Иркутске – от 60 тысяч рублей.