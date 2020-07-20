МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, где дешево отдохнуть этим летом, Эксперты рассказали, где дешево отдохнуть этим летом, сообщает АТОР.

Специалисты поделились минимальными ценами за путевку, по которой можно вдвоем в конце апреля отдохнуть на российских курортах. В этом году стоимость таких турпакетов - от 28 до 32 тысяч рублей в зависимости от направления. Еще год назад за такой отдых платили от 35 до 40 тысяч рублей.

Впрочем, стоимость отпуска на курортах растет. Так, минимальные цены туров с заездом 25-31 июля на 15-20 процентов выше, чем с вылетами 19-24 июля. Эксперты говорят, что в этом сезоне пик продаж еще впереди, и цены еще увеличатся.

Сейчас за 26 тысяч рублей можно приобрести турпакет в Красную Поляну с проживанием в отеле три звезды. Это самый бюджетный вариант, все остальные подразумевают размещение в гостинице категории две звезды.

В Крыму отпуск обойдется как минимум в 28 тысяч рублей, а в Анапе - 30 тысяч. В стоимость входит проживание и перелет, за питание придется платить отдельно.

За путевки на курорты Калининградской области придется заплатить не менее 31 тысячи рублей на двоих. Если брать отель три звезды с включенным завтраком, то недельный тур будет стоить от 55 тысяч рублей на двоих. А поездка на Алтай, в Белокуриху – от 34 тысячи рублей.