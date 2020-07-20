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Госдума может во вторник принять во втором чтении проект о вейпах
Госдума на пленарном заседании во вторник может рассмотреть во втором чтении законопроект о распространении антитабачного закона на вейпы и электронные сигареты РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:11
леонид огуль
госдума рф
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общество
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РИА Новости
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353
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леонид огуль, госдума рф, единая россия, общество

Госдума может во вторник принять во втором чтении проект о вейпах

11:11 20.07.2020
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© Depositphotos / grinvaldsДевушка курит электронную сигарету
Девушка курит электронную сигарету
© Depositphotos / grinvalds
Девушка курит электронную сигарету. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник может рассмотреть во втором чтении законопроект о распространении антитабачного закона на вейпы и электронные сигареты с учетом поправок, которыми, в частности, запрет будет также распространен на курение в коммунальных квартирах, следует из материалов, размещенных в базе данных нижней палаты парламента.
В декабре прошлого года депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в Думу законопроект, которым предлагалось запретить курение на кухнях и в коридорах коммунальных квартир. Однако законопроект до настоящего времени так и не был рассмотрен.
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Однако соответствующая поправка были внесена ко второму чтению законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе административную ответственность за его нарушение. Этот проект закона уже прошел первое чтение в декабре прошлого года. Так, теперь запрет на табачную и никотинсодержащую продукцию будет распространяться запрет "в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах".
Проектом закона предлагается распространить положения закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием.
Как ранее пояснял зампред думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль, законопроект дополняет понятийной аппарат антитабачного законодательства понятиями "электронное табачное изделие" и "кальян", распространив на них отдельные действующие требования и ограничения к табачной продукции. Под "электронным табачным изделием" закон подразумевает устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости или табака. В тексте законопроекта, подготовленного ко второму чтению, уточняется, что закон также распространяется на никотинсодержащую продукцию, предназначенную для жевания, сосания, нюханья или вдыхания.
Также поправками устанавливается необходимость юрлица и индивидуальным предпринимателям устанавливать для работников благоприятную среду без окружающего табачного дымы и веществ никотинсодержащей продукции. Вместе с тем прописываются права и обязанности граждан, среди которых теперь также будут прописаны последствия и табакокурения, и потребления никотинсодержащих веществ.
Кроме того, курильщикам будет оказываться медицинская помощь, направленная на прекращение потребления табака или никотинсодержащей продукции.
Также на электронные сигареты, вейпы и кальяны распространяется соответствующая административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях.
Профильный комитет по охране здоровья данные поправки одобрил и предложил рассмотреть законопроект во втором чтении 21 июля.
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