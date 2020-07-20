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ВСУ четыре раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:09
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

ВСУ четыре раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

11:09 20.07.2020
757
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкТанк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня.
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
Вчера, 07:53
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 16 мин калибром 120 и 82 миллиметра.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе
19 июля, 10:13
ВСУ разместили вооружение в жилых кварталах, заявили в ДНР
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СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
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