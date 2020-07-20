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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574582153.html
В России за сутки 3258 человек выздоровели от коронавируса
За сутки в РФ выписаны 3 258 человек после лечения COVID-19, всего выздоровели - 553 602, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В России за сутки 3258 человек выздоровели от коронавируса

11:09 20.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 3 258 человек после лечения COVID-19, всего выздоровели - 553 602, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 258 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России 553 602", - говорится в сообщении.
В частности, 379 человек выписаны в Москве, 306 - в Свердловской области, 222 - в Ямало-Ненецком автономном округе, 218 - в Подмосковье.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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