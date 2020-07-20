https://ria.ru/20200720/1574582094.html
В Тамбовской области прошли учения десанта на бронеавтомобилях "Тайфун"
Массовое десантирование разведчиков и бронеавтомобилей "Тайфун-К" проведено в Тамбовской области в рамках внезапной проверки, сообщает пресс-служба Западного... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:08
2020-07-20T11:08
тайфун (автомобиль)
ан-12
ан-26
тамбовская область
безопасность
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тамбовская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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тайфун (автомобиль), ан-12, ан-26, тамбовская область, безопасность
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Массовое десантирование разведчиков и бронеавтомобилей "Тайфун-К" проведено в Тамбовской области
в рамках внезапной проверки, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
"Всего к проверке боевой готовности разведывательных подразделений Западного военного округа привлечено свыше 600 военнослужащих, а также свыше 20 единиц авиационной и автомобильной техники, в том числе машины специального назначения "Тайфун-К", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Десантирование проводилось из самолетов Ан-12
и Ан-26
.
"Действия по быстрой переброске разведывательных подразделений позволяют проверить мобильность войск к перемещению на большие расстояния, в том числе и с использованием авиационной техники", - говорится в сообщении пресс-службы.
Семнадцатого июля в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами России начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.
Всего от Вооруженных сил к внезапной проверке привлечены около 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.
Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля.