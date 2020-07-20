В Тамбовской области прошли учения десанта на бронеавтомобилях "Тайфун"

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Массовое десантирование разведчиков и бронеавтомобилей "Тайфун-К" проведено в Массовое десантирование разведчиков и бронеавтомобилей "Тайфун-К" проведено в Тамбовской области в рамках внезапной проверки, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"Всего к проверке боевой готовности разведывательных подразделений Западного военного округа привлечено свыше 600 военнослужащих, а также свыше 20 единиц авиационной и автомобильной техники, в том числе машины специального назначения "Тайфун-К", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

"Действия по быстрой переброске разведывательных подразделений позволяют проверить мобильность войск к перемещению на большие расстояния, в том числе и с использованием авиационной техники", - говорится в сообщении пресс-службы.

Семнадцатого июля в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами России начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных сил к внезапной проверке привлечены около 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.