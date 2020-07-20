https://ria.ru/20200720/1574581993.html
Алтайский край находится на пике заболеваемости COVID-19
Алтайский край находится на пике заболеваемости коронавирусом, сообщила журналистам представитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Боброва. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:07
2020-07-20T11:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий попов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
бийск
алтайский край
славгород
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529461_0:274:3154:2048_1400x0_80_0_0_3bd04a8ea6b9e8aeb0a4374f738314e9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий попов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), бийск, алтайский край, славгород
БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Алтайский край
находится на пике заболеваемости коронавирусом, сообщила журналистам представитель регионального управления Роспотребнадзора
Елена Боброва.
"На сегодня мы находимся на пике заболеваемости (коронавирусом - ред.), который, к сожалению, пока не пройден", - отметила она.
Глава регионального минздрава Дмитрий Попов
добавил, что дальнейшего роста заболеваемости сейчас не наблюдается. "Оценивая темп прироста исследований и вызовов скорой помощи, хотелось бы сказать, что мы не "растем"... Мы забрались на те максимальные показатели, которые для нас сегодня актуальны", - заявил Попов.
Загрузка коечного фонда в Алтайском крае, по словам министра, выросла за последние дни в регионе до 81%: из 2200 коек в 16 "ковидных" больницах заняты почти 1800. "Наибольшая у нас загруженность коечного фонда в городе Бийске
- в городской больнице №2, также высокая загруженность в городе Славгороде
и в городской больнице №5 города Барнаула", - уточнил Попов.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлены 191 инфицированных коронавирусом, выздоровели 124 пациента, трое скончались.
"Всего в крае инфицированных - 7573, выписаны по выздоровлению – 4799. Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение, - 2617 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1092 пациента, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1525 пациентов", - сообщили в региональном оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.