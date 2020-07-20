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Алтайский край находится на пике заболеваемости COVID-19
Алтайский край находится на пике заболеваемости коронавирусом, сообщила журналистам представитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Боброва. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:07
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий попов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), бийск, алтайский край, славгород

Алтайский край находится на пике заболеваемости COVID-19

11:07 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Алтайский край находится на пике заболеваемости коронавирусом, сообщила журналистам представитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Боброва.
"На сегодня мы находимся на пике заболеваемости (коронавирусом - ред.), который, к сожалению, пока не пройден", - отметила она.
Глава регионального минздрава Дмитрий Попов добавил, что дальнейшего роста заболеваемости сейчас не наблюдается. "Оценивая темп прироста исследований и вызовов скорой помощи, хотелось бы сказать, что мы не "растем"... Мы забрались на те максимальные показатели, которые для нас сегодня актуальны", - заявил Попов.
Загрузка коечного фонда в Алтайском крае, по словам министра, выросла за последние дни в регионе до 81%: из 2200 коек в 16 "ковидных" больницах заняты почти 1800. "Наибольшая у нас загруженность коечного фонда в городе Бийске - в городской больнице №2, также высокая загруженность в городе Славгороде и в городской больнице №5 города Барнаула", - уточнил Попов.
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За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлены 191 инфицированных коронавирусом, выздоровели 124 пациента, трое скончались.
"Всего в крае инфицированных - 7573, выписаны по выздоровлению – 4799. Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение, - 2617 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1092 пациента, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1525 пациентов", - сообщили в региональном оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПоповФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)БийскАлтайский крайСлавгород
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