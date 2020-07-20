Алтайский край находится на пике заболеваемости COVID-19

"На сегодня мы находимся на пике заболеваемости (коронавирусом - ред.), который, к сожалению, пока не пройден", - отметила она.

"Всего в крае инфицированных - 7573, выписаны по выздоровлению – 4799. Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение, - 2617 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1092 пациента, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1525 пациентов", - сообщили в региональном оперштабе.