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Умер автор песни "Уральская рябинушка" Евгений Родыгин
Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет. Об этом сообщило управление культуры городской администрации. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:05
культура
евгений куйвашев
свердловская область
екатеринбург
общество
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евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, общество

Умер автор песни "Уральская рябинушка" Евгений Родыгин

11:06 20.07.2020 (обновлено: 13:05 20.07.2020)
2988
© Первый каналСтоп-кадр передачи "Эх, путь-дорожка фронтовая..."
Стоп-кадр передачи Эх, путь-дорожка фронтовая...
© Первый канал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет. Об этом сообщило управление культуры городской администрации.

"Мы скорбим и соболезнуем родным и близким Евгения Павловича. Это большая потеря для нашего города, страны, а также для музыки в целом", — говорится в сообщении.

Родыгин — один из самых знаменитых уральских композиторов, фронтовик, народный артист России, почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга, автор таких песен, как "Уральская рябинушка", "Свердловский вальс", "Едут новоселы", "Белым снегом".
Указом губернатора Евгения Куйвашева 2020-й в регионе был объявлен Годом Родыгина.
2005817
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КультураЕвгений КуйвашевСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
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