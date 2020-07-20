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Умер автор песни "Уральская рябинушка" Евгений Родыгин
Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет. Об этом сообщило управление культуры городской администрации. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:06
2020-07-20T13:05
культура
евгений куйвашев
свердловская область
екатеринбург
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, общество