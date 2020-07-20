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На Украине заявили о "тайном оружии России" в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море. Об этом говорится в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:49
россия
турецкий поток
черное море
сергей гайдук
военно-морские силы украины
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, турецкий поток, черное море, сергей гайдук, военно-морские силы украины, безопасность, в мире

На Украине заявили о "тайном оружии России" в Черном море

11:03 20.07.2020 (обновлено: 11:49 20.07.2020)
68274
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море. Об этом говорится в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в журнале "Черноморская безопасность".
В публикации утверждается, что Россия размещает оборудование для слежения за оружием противника на объектах газопровода "Турецкий поток" и планирует установить его на объектах "Голубого потока".
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Кроме того, авторы исследования заявили, что Россия хочет установить "тотальный контроль за Черным морем путем создания подводного плацдарма".
Так, например, Гайдук утверждает о "противолодочном рубеже" в Сочи, который возник в результате развертывания гидроакустических станций "Амга-М".
Вице-адмирал также заявил о планах России разместить на мысах Тарханут и Херсонес электромагнитные станции для обнаружения вражеских объектов на море на расстоянии до 30 километров.
Украинские военные регулярно приписывают России различные "военные планы" и сами заявляют о готовности вести боевые действия. Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот собирается "вернуть Крым" и готовится к полномасштабной войне с Россией.
В Кремле назвали эти слова глупостью и нагнетанием истерии. Сенатор от Крыма, вице-адмирал Валерий Куликов призвал украинских военачальников "остудить головы", первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что угрозы Неижпапы ничем не подкреплены. А глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, назвал слова украинского военного "бредом".
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РоссияТурецкий потокЧерное мореСергей ГайдукВоенно-морские силы УкраиныБезопасностьВ мире
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