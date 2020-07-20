На Украине заявили о "тайном оружии России" в Черном море

Вид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море. Об этом говорится в исследовании, проведенном при участии экс-командующего На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море. Об этом говорится в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в журнале " Черноморская безопасность ".

В публикации утверждается, что Россия размещает оборудование для слежения за оружием противника на объектах газопровода " Турецкий поток " и планирует установить его на объектах " Голубого потока ".

Кроме того, авторы исследования заявили, что Россия хочет установить "тотальный контроль за Черным морем путем создания подводного плацдарма".

Так, например, Гайдук утверждает о "противолодочном рубеже" в Сочи, который возник в результате развертывания гидроакустических станций "Амга-М".

Вице-адмирал также заявил о планах России разместить на мысах Тарханут и Херсонес электромагнитные станции для обнаружения вражеских объектов на море на расстоянии до 30 километров.