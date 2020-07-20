В Сеченовке ответили на сообщения о вакцинации от COVID-19 в апреле

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вакцина от коронавируса может быть доступна для полноценного применения только после регистрации, возможно, что сообщения о начале вакцинации в апреле - это спекуляция, заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Агентство Блумберг в понедельник написало со ссылкой на источники, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

"Мы проводили доклинические исследования, проводили клинические исследования, препарат еще не зарегистрирован пока, о его регистрации предстоит принять решение министерству здравоохранения в ближайшее время. Только после регистрации он может быть доступен для полноценного применения. Поэтому все эти слухи, комментарии могу только оставить на совести тех, кто это говорит, может быть, это спекуляция", - сказал Тарасов журналистам.