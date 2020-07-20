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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574581709.html
В Сеченовке ответили на сообщения о вакцинации от COVID-19 в апреле
Вакцина от коронавируса может быть доступна для полноценного применения только после регистрации, возможно, что сообщения о начале вакцинации в апреле - это... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
первый мгму имени сеченова
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746029_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_7fc44b4ea9a998c428bbd68b7557ad8e.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, первый мгму имени сеченова

В Сеченовке ответили на сообщения о вакцинации от COVID-19 в апреле

11:03 20.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вакцина от коронавируса может быть доступна для полноценного применения только после регистрации, возможно, что сообщения о начале вакцинации в апреле - это спекуляция, заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.
Агентство Блумберг в понедельник написало со ссылкой на источники, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
"Мы проводили доклинические исследования, проводили клинические исследования, препарат еще не зарегистрирован пока, о его регистрации предстоит принять решение министерству здравоохранения в ближайшее время. Только после регистрации он может быть доступен для полноценного применения. Поэтому все эти слухи, комментарии могу только оставить на совести тех, кто это говорит, может быть, это спекуляция", - сказал Тарасов журналистам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Первый МГМУ имени Сеченова
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