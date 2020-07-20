Миссия СНГ примет участие в мониторинге выборов президента Белоруссии

"Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Беларуси, сейчас идет процесс ее формирования. Мы разослали приглашения в государства-участники СНГ с просьбой представить кандидатуры в состав миссии наблюдателей от СНГ", - сказала Гуцало.