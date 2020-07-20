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Миссия СНГ примет участие в мониторинге выборов президента Белоруссии
Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Белоруссии, идет процесс ее формирования, сообщила РИА Новости в понедельник советник пресс-службы РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:59
президентская кампания в белоруссии
лидия ермошина
сергей лебедев
бюро по демократическим институтам и правам человека
снг
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
президентская кампания в белоруссии, лидия ермошина, сергей лебедев, бюро по демократическим институтам и правам человека, снг, белоруссия, в мире

Миссия СНГ примет участие в мониторинге выборов президента Белоруссии

10:59 20.07.2020
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоВыборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
Выборы в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Белоруссии, идет процесс ее формирования, сообщила РИА Новости в понедельник советник пресс-службы исполкома Содружества Мария Гуцало.
"Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Беларуси, сейчас идет процесс ее формирования. Мы разослали приглашения в государства-участники СНГ с просьбой представить кандидатуры в состав миссии наблюдателей от СНГ", - сказала Гуцало.
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По ее словам, 21 июля на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества планируется согласовать кандидатуру руководителя миссии. "Исполнительный комитет предлагает Лебедева Сергея Николаевича (председателя Исполкома – ред.) в качестве главы миссии", - сообщила собеседница агентства.
Как отметила Гуцало, предполагается, что на текущей неделе состоится первая официальная встреча руководства миссии с главой ЦИК Белоруссии Лидией Ермошиной.
Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что внешнеполитическое ведомство направило приглашения наблюдать за выборами президента страны, назначенными на 9 августа, в БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС. При этом БДИПЧ ОБСЕ ранее заявляло, что не планирует участвовать в мониторинге электоральной кампании в республике.
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Президентская кампания в БелоруссииЛидия ЕрмошинаСергей ЛебедевБюро по демократическим институтам и правам человекаСНГБелоруссияВ мире
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