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Эксперт оценил перспективы саммита стран Евросоюза
Страны Евросоюза, вероятнее всего, достигнут какого-то решения на саммите ЕС, который возобновится в понедельник, это может произойти в понедельник или вторник, РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:56
распространение нового коронавируса
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евросоюз
федор лукьянов
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коронавирус covid-19, коронавирусы, евросоюз, федор лукьянов, в мире

Эксперт оценил перспективы саммита стран Евросоюза

10:56 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФедор Лукьянов
Федор Лукьянов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Федор Лукьянов. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Страны Евросоюза, вероятнее всего, достигнут какого-то решения на саммите ЕС, который возобновится в понедельник, это может произойти в понедельник или вторник, считает директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Саммит ЕС, на котором лидеры пытались договориться о создании антикризисного фонда для восстановления экономики и о формировании многолетнего бюджета, возобновится днем в понедельник. Фактически это означает, что государства ЕС вновь не согласовали бюджет и фонд восстановления экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.
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"Саммит может затягиваться, саммит может прерваться без результата и возобновиться когда-то еще. Я бы не торопился с заявлениями об окончательном расколе (ЕС), потому что как раз то, что они так долго сидят, свидетельствует о том, что они считают критически важным договориться. Собственно так оно и есть", - сказал Лукьянов РИА Новости.
По его словам, вопрос заключается не в том, кому и сколько денег дадут на преодоление последствий пандемии коронавируса, а речь идет о базовых основах, о принципах распределения денег, соотношения полномочий и сил внутри Евросоюза.
"Вопрос крайне важный и принципиальный. Поэтому они и уперлись. Не знаю, мне кажется, раз они так сидят плотно, то все-таки как-то дожмут до какого-то решения. Ну сегодня, наверное, или завтра", - добавил эксперт.
Он отметил, что возобновление саммита еще не означает конца переговоров в ЕС.
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"Это не конец. То, что Евросоюз подошел к черте, за которой ему нужно фундаментально менять принципы интеграции, это было ясно давно еще, задолго до пандемии. Пандемия просто подчеркнула это. Сейчас приходится уже этим заниматься. До этого очень долго пытались сделать вид, что без этого можно обойтись, но не получилось", - сказал Лукьянов.
Лидеры стран Евросоюза уже третий день пытаются договориться о параметрах создаваемого в Евросоюзе фонда восстановления экономики от глубочайшего кризиса, а также о многолетнем финансовом плане, из которого затем будут составляться ежегодные бюджеты ЕС в 2021-2027 годах.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвросоюзФедор ЛукьяновВ мире
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