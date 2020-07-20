В Мурманской области создали УК "Столица Арктики"

МУРМАНСК, 20 июл – РИА Новости. Дочернее ООО "УК "Столица Арктики", соучредителем которого выступила Корпорация развития Дочернее ООО "УК "Столица Арктики", соучредителем которого выступила Корпорация развития Мурманской области , создано в регионе для поддержки резидентов и потенциальных инвесторов территории опережающего развития, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.

"Управляющая компания "Столица Арктики", которая создана правительством Мурманской области совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока , зарегистрирована с целью сопровождения резидентов первой арктической ТОР", - сказал Чибис.

Как сообщили в министерстве по развитию Дальнего востока и Арктики , будучи единым центром предоставления услуг и сервисов Корпорации развития Дальнего Востока совместно с региональными органами государственной власти новая управляющая компания будет способствовать оперативному решению вопросов резидентов и потенциальных инвесторов ТОР.

"Появление такого института в регионе – это совершенно новый уровень для развития бизнеса с применением всех стандартов работы федерального института поддержки, включая информационные системы, одно окно для инвестора и полный доступ к информации обо всех возможных мерах поддержки бизнеса в Арктике", – подчеркнул Чибис.

Специалисты новой управляющей компании будут напрямую взаимодействовать с инвесторами на местах и оказывать полноценную поддержку резидентам ТОР, являясь единым центром предоставления услуг и сервисов корпорации.

"Ключевая функция новой, одиннадцатой по счету, управляющей компании, – это установление единых стандартов деятельности преференциальных режимов на всей территории региона и защита интересов бизнеса. В стадии реализации уже находится масштабный проект по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений якорного резидента – компании "НОВАТЭК-Мурманск", и в самое ближайшее время количество инвесторов будет увеличено", – отметил генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Дмитрий Тетенькин , слова которого приводит пресс-служба министерства по развитию Дальнего востока и Арктики.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. В подготовленный министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики пакет входят федеральный закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", связанные с его принятием изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ и в отдельные законодательные акты РФ.

Благодаря принятию пакета законов о системе преференций, российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 миллионов квадратных километров с единым набором преференций, превосходящим лучшие европейские и азиатские.