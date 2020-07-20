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Посольство США в Киеве потребовало расследовать убийство Шеремета
Посольство США в Киеве в четвертую годовщину гибели журналиста Павла Шеремета требует тщательного и беспристрастного расследования его убийства. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:49
убийство журналиста павла шеремета
арсен аваков
мвд украины
павел шеремет
сша
киев
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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убийство журналиста павла шеремета, арсен аваков, мвд украины, павел шеремет, сша, киев, в мире

Посольство США в Киеве потребовало расследовать убийство Шеремета

10:49 20.07.2020
770
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Посольство США в Киеве в четвертую годовщину гибели журналиста Павла Шеремета требует тщательного и беспристрастного расследования его убийства.
"В четвертую годовщину убийства Павла Шеремета мы приобщаемся к украинцам, которые продолжают требовать тщательного, беспристрастного и достоверного расследования, которое обеспечит правосудие для тех, кто заказал и совершил это убийство. Мы уважаем роль Шеремета и других независимых украинских журналистов в отважном сообщении правды и содействии в открытом обмене информацией и идеями. Работа независимых журналистов является критически важной для успеха демократии", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
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Вчера, 09:25
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В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Андрей Антоненко
17 июля, 08:51
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4190021
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Убийство журналиста Павла ШереметаАрсен АваковМВД УкраиныПавел ШереметСШАКиевВ мире
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