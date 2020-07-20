Посольство США в Киеве потребовало расследовать убийство Шеремета

"В четвертую годовщину убийства Павла Шеремета мы приобщаемся к украинцам, которые продолжают требовать тщательного, беспристрастного и достоверного расследования, которое обеспечит правосудие для тех, кто заказал и совершил это убийство. Мы уважаем роль Шеремета и других независимых украинских журналистов в отважном сообщении правды и содействии в открытом обмене информацией и идеями. Работа независимых журналистов является критически важной для успеха демократии", - говорится в сообщении посольства в Facebook.