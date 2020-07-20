https://ria.ru/20200720/1574580952.html
Момент ДТП с врезавшимся в остановку в Москве автобусом попал на видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео аварии с автобусом на юго-востоке столицы, в результате которого погибла женщина. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:50
2020-07-20T11:26
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574580620_12:0:1761:984_1400x0_80_0_0_8e5a8ca2780005a80cfd2f88322152bf.png
https://ria.ru/20190808/1557296136.html
Вячеслав Ермаков
Вот так соберёшься на работу с зарплатой среднего класса,а тебя комфортным и доступным общественным транспортом,под управлением специалиста из ближнего зарубежья, придавит.
32
Сергей Матвеев
>>По данным городского дептранса, водитель не справилась с управлением. Да бросьте, откуда такие выводы через пару часов после ДТП? Уже успели провести экспертизу ТС? Медосвидетельствование водителя уже провели в медицинском учреждении? Подняли всю документацию по обслуживанию ТС? Даже мелкие ДТП с поцарапанным бампером так быстро не расследуются и не делаются какие-то выводы, а тут ДТП со смертельным исходом. Лично лет 10 назад был свидетелем того, как на улице Каховка у троллейбуса, подъезжающего к остановке, сломалась рулевая тяга и правое колесо сильно вывернуло наружу. Он вылетел на тротуар одним боком, но успел остановиться, так как скорость была небольшая. На видео очень похожая ситуация.
26
18
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574580620_12:0:1761:984_1400x0_80_0_0_8e5a8ca2780005a80cfd2f88322152bf.png
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574580620_230:0:1542:984_1400x0_80_0_0_d1784bd9a7b3e581ee5cc3f4440c2fd6.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574580620_394:0:1378:984_1400x0_80_0_0_bc4b437d69a6b6933ed72ee19c0de9b3.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия