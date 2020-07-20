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https://ria.ru/20200720/1574580952.html
Момент ДТП с врезавшимся в остановку в Москве автобусом попал на видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео аварии с автобусом на юго-востоке столицы, в результате которого погибла женщина. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:26
москва
происшествия
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574580620_12:0:1761:984_1400x0_80_0_0_8e5a8ca2780005a80cfd2f88322152bf.png
https://ria.ru/20190808/1557296136.html
Вот так соберёшься на работу с зарплатой среднего класса,а тебя комфортным и доступным общественным транспортом,под управлением специалиста из ближнего зарубежья, придавит.
32
>>По данным городского дептранса, водитель не справилась с управлением. Да бросьте, откуда такие выводы через пару часов после ДТП? Уже успели провести экспертизу ТС? Медосвидетельствование водителя уже провели в медицинском учреждении? Подняли всю документацию по обслуживанию ТС? Даже мелкие ДТП с поцарапанным бампером так быстро не расследуются и не делаются какие-то выводы, а тут ДТП со смертельным исходом. Лично лет 10 назад был свидетелем того, как на улице Каховка у троллейбуса, подъезжающего к остановке, сломалась рулевая тяга и правое колесо сильно вывернуло наружу. Он вылетел на тротуар одним боком, но успел остановиться, так как скорость была небольшая. На видео очень похожая ситуация.
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18
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574580620_12:0:1761:984_1400x0_80_0_0_8e5a8ca2780005a80cfd2f88322152bf.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Момент ДТП с врезавшимся в остановку в Москве автобусом попал на видео

10:50 20.07.2020 (обновлено: 11:26 20.07.2020)
23071
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео аварии с автобусом на юго-востоке столицы, в результате которого погибла женщина.
На кадрах, снятых камерами наблюдения, видно, как транспортное средство боком таранит остановочный павильон. Несколько находившихся там людей успели отбежать.
По данным городского дептранса, водитель не справилась с управлением.
Прокуратура Москвы организовала проверку.
Инспектор ГИБДД
8 августа 2019, 12:00
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54101483746
Обсудить 18
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Вот так соберёшься на работу с зарплатой среднего класса,а тебя комфортным и доступным общественным транспортом,под управлением специалиста из ближнего зарубежья, придавит.
20 июля, 11:57
ВЕВячеслав Ермаков
1730507
>>По данным городского дептранса, водитель не справилась с управлением. Да бросьте, откуда такие выводы через пару часов после ДТП? Уже успели провести экспертизу ТС? Медосвидетельствование водителя уже провели в медицинском учреждении? Подняли всю документацию по обслуживанию ТС? Даже мелкие ДТП с поцарапанным бампером так быстро не расследуются и не делаются какие-то выводы, а тут ДТП со смертельным исходом. Лично лет 10 назад был свидетелем того, как на улице Каховка у троллейбуса, подъезжающего к остановке, сломалась рулевая тяга и правое колесо сильно вывернуло наружу. Он вылетел на тротуар одним боком, но успел остановиться, так как скорость была небольшая. На видео очень похожая ситуация.
20 июля, 11:39
СМСергей Матвеев
2300003
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