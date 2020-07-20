Самописцы сбитого под Тегераном украинского самолета доставили во Францию

ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Бортовые самописцы со сбитого под Тегераном украинского самолета доставлены для изучения во французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA).
"Иранская команда Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB) прибыла в BEA вместе с регистратором полётных данных (FDR) и речевым самописцем (CVR). Соглашение о программе технического взаимодействия было подписано между BEA и AAIB 4 июля. Заинтересованные стороны ведут предварительные обсуждения", - говорится в сообщении BEA в Twitter.
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Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.