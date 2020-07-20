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Самописцы сбитого под Тегераном украинского самолета доставили во Францию
Бортовые самописцы со сбитого под Тегераном украинского самолета доставлены для изучения во французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA). РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:44
крушение украинского самолета в иране
boeing 737-800
международные авиалинии украины
франция
иран
украина
в мире
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РИА Новости
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353
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крушение украинского самолета в иране, boeing 737-800, международные авиалинии украины, франция, иран, украина, в мире

Самописцы сбитого под Тегераном украинского самолета доставили во Францию

10:44 20.07.2020
306
© Фото : страница Офиса Президента Украины в FacebookФрагменты сбитого в Иране украинского самолета
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
© Фото : страница Офиса Президента Украины в Facebook
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета . Архивное фото
ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Бортовые самописцы со сбитого под Тегераном украинского самолета доставлены для изучения во французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA).
"Иранская команда Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB) прибыла в BEA вместе с регистратором полётных данных (FDR) и речевым самописцем (CVR). Соглашение о программе технического взаимодействия было подписано между BEA и AAIB 4 июля. Заинтересованные стороны ведут предварительные обсуждения", - говорится в сообщении BEA в Twitter.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
12 января, 14:15
Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
11 января, 11:51
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныФранцияИранУкраинаВ мире
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