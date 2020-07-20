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В Удмуртии умерли три пациента с коронавирусом
Три пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Удмуртии, жертвами инфекции всего в регионе стали 40 человек, сообщает оперштаб республики. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:44
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество

В Удмуртии умерли три пациента с коронавирусом

10:44 20.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
УФА, 20 июл – РИА Новости. Три пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Удмуртии, жертвами инфекции всего в регионе стали 40 человек, сообщает оперштаб республики.
"Диагноз коронавирусной инфекции за последние сутки подтвердился у 32 жителей Удмуртии. Три летальных случая", - говорится в сообщении регионального оперштаба с пояснением, что жертвами инфекции в республике стали 40 человек.
По данным штаба, на 20 июля в Удмуртии зарегистрированы 2111 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 1448 человек выписаны по выздоровлению. "Состояние заболевших: 541 в удовлетворительном состоянии, 71 средней степени тяжести, 11 в тяжелом состоянии", - сообщает оперштаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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