В Удмуртии умерли три пациента с коронавирусом

"Диагноз коронавирусной инфекции за последние сутки подтвердился у 32 жителей Удмуртии. Три летальных случая", - говорится в сообщении регионального оперштаба с пояснением, что жертвами инфекции в республике стали 40 человек.

По данным штаба, на 20 июля в Удмуртии зарегистрированы 2111 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 1448 человек выписаны по выздоровлению. "Состояние заболевших: 541 в удовлетворительном состоянии, 71 средней степени тяжести, 11 в тяжелом состоянии", - сообщает оперштаб.