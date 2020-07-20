Протестующие заблокировали движение в центре Софии

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Участники акции протеста заблокировали движение в центре Участники акции протеста заблокировали движение в центре Софии и пытаются окружить парламент, где в понедельник начнутся дебаты по вотуму недоверия правительству, сообщает телеканал bTV

Как видно на кадрах телеканала, демонстранты движутся по бульвару Царя-Освободителя, одной из основных столичных магистралей, движение автотранспорта по нему прервано.

Протестующие пытаются подойти к парламенту, который защищает живая цепь полицейских. Несмотря на это, пока ситуация перед зданием парламента остается спокойной.

Болгарское национальное радио (БНР) отмечает, что демонстрация проходит под лозунгом "Оккупация народного собрания. Все вон". Ранее ряд активистов разместили в соцсетях призыв к акциям гражданского неповиновения, блокировке вокзалов и аэропортов. По данным БНР, в понедельник утром транспортные узлы Софии функционируют в нормальном режиме, усиленного полицейского присутствия на них не наблюдается.

В среду, 15 июля Болгарская социалистическая партия (БСП) внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству, которое оппозиция обвиняет в коррупции. Голосование по этому вопросу должно пройти в парламенте в течение 24 часов после окончания дебатов.