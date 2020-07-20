https://ria.ru/20200720/1574580538.html
Протестующие заблокировали движение в центре Софии
Участники акции протеста заблокировали движение в центре Софии и пытаются окружить парламент, где в понедельник начнутся дебаты по вотуму недоверия... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:42
2020-07-20T10:42
софия (город)
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софия (город), болгария, в мире
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Участники акции протеста заблокировали движение в центре Софии
и пытаются окружить парламент, где в понедельник начнутся дебаты по вотуму недоверия правительству, сообщает телеканал bTV
.
Как видно на кадрах телеканала, демонстранты движутся по бульвару Царя-Освободителя, одной из основных столичных магистралей, движение автотранспорта по нему прервано.
Протестующие пытаются подойти к парламенту, который защищает живая цепь полицейских. Несмотря на это, пока ситуация перед зданием парламента остается спокойной.
Болгарское национальное радио (БНР) отмечает, что демонстрация проходит под лозунгом "Оккупация народного собрания. Все вон". Ранее ряд активистов разместили в соцсетях призыв к акциям гражданского неповиновения, блокировке вокзалов и аэропортов. По данным БНР, в понедельник утром транспортные узлы Софии функционируют в нормальном режиме, усиленного полицейского присутствия на них не наблюдается.
В среду, 15 июля Болгарская социалистическая партия (БСП) внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству, которое оппозиция обвиняет в коррупции. Голосование по этому вопросу должно пройти в парламенте в течение 24 часов после окончания дебатов.
В Болгарии
с 9 июля продолжаются протесты, которые начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева. Болгарские СМИ называют причиной протестов аресты советников президента по вопросам безопасности и по правовым вопросам. Советники были задержаны по делам, связанным с раскрытием государственной тайны и злоупотреблением влиянием в корыстных целях.