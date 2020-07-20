Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574580538.html
Протестующие заблокировали движение в центре Софии
Участники акции протеста заблокировали движение в центре Софии и пытаются окружить парламент, где в понедельник начнутся дебаты по вотуму недоверия... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:42
софия (город)
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_0:449:1562:1328_1400x0_80_0_0_b8d352d8980c8f8cd543b72d29380798.jpg
https://ria.ru/20200716/1574430842.html
1
софия (город)
болгария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_0:449:1562:1328_1400x0_80_0_0_b8d352d8980c8f8cd543b72d29380798.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_115:0:1886:1328_1400x0_80_0_0_cebcb3b9b67b9e748747a203ae6cb324.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_550:429:1449:1328_1400x0_80_0_0_00a0fa50908fe7475cce43c20a02f566.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
софия (город), болгария, в мире

Протестующие заблокировали движение в центре Софии

10:42 20.07.2020
2329
© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Участники акции протеста заблокировали движение в центре Софии и пытаются окружить парламент, где в понедельник начнутся дебаты по вотуму недоверия правительству, сообщает телеканал bTV.
Как видно на кадрах телеканала, демонстранты движутся по бульвару Царя-Освободителя, одной из основных столичных магистралей, движение автотранспорта по нему прервано.
Протестующие пытаются подойти к парламенту, который защищает живая цепь полицейских. Несмотря на это, пока ситуация перед зданием парламента остается спокойной.
Болгарское национальное радио (БНР) отмечает, что демонстрация проходит под лозунгом "Оккупация народного собрания. Все вон". Ранее ряд активистов разместили в соцсетях призыв к акциям гражданского неповиновения, блокировке вокзалов и аэропортов. По данным БНР, в понедельник утром транспортные узлы Софии функционируют в нормальном режиме, усиленного полицейского присутствия на них не наблюдается.
Площадь Народного собрания
16 июля, 11:50
Эксперт прокомментировал протесты в Болгарии
В среду, 15 июля Болгарская социалистическая партия (БСП) внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству, которое оппозиция обвиняет в коррупции. Голосование по этому вопросу должно пройти в парламенте в течение 24 часов после окончания дебатов.
В Болгарии с 9 июля продолжаются протесты, которые начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева. Болгарские СМИ называют причиной протестов аресты советников президента по вопросам безопасности и по правовым вопросам. Советники были задержаны по делам, связанным с раскрытием государственной тайны и злоупотреблением влиянием в корыстных целях.
470012
Обсудить 1
София (город)БолгарияВ мире
Рекомендуем
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
В Израиле началась забастовка медсестер
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
"Выживают как могут": Киркоров рассказал о подработках артистов
Автобус в Москве
На юго-востоке Москвы автобус въехал в остановку
Российские рубли
Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
Самописцы сбитого под Тегераном украинского самолета доставили во Францию
Полиция в Кабуле
В Афганистане при атаках талибов погибли не менее 13 силовиков
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Европа и Америка вступают в битву из-за России
Автомобиль скорой медицинской помощи
В озере под Хабаровском утонула семилетняя девочка
Человек на весах
Назван простой продукт, помогающий похудеть
Автомобильный аккумулятор
Эксперт назвал четыре главные причины "смерти" аккумулятора автомобиля
Зенитный ракетный комплекс С-400
Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
На Украине заявили о "тайном оружии России" в Черном море
Многоцелевой вертолет NH90
Два нидерландских военных погибли при крушении вертолета в Карибском море
Сайт общероссийского центра занятости
В Москве сократилось число обращений за пособиями по безработице
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
"Джокер" собрал больше всего зрительских жалоб в Великобритании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
Лента новостейМолния