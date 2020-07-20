https://ria.ru/20200720/1574580431.html
Эксперт оценил безопасность бесплатных VPN-сервисов
Бесплатные публичные VPN-сервисы не обеспечивают должным образом сохранность пользовательских данных, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы"... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:40
2020-07-20T11:11
арсений щельцин
технологии
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арсений щельцин, технологии, общество
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Бесплатные публичные VPN-сервисы не обеспечивают должным образом сохранность пользовательских данных, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин
.
В понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-решений. Это приложения UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. На незащищенном сервере находятся 1,2 терабайта пользовательских данных, в том числе электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств.
"Все эти VPN – как правило, публичные сервисы, не требующие оплаты от пользователей. А учитывая, что у этих брендов толком и ответственного юрлица не было, то надеяться на сохранность пользовательских данных не приходится", - сказал Щельцин.
По его словам, самое деликатное в этой истории - не потеря информации о доступах или параметрах пользовательского входа в VPN, а сами данные внутри VPN. "Это могут быть логины и пароли к почте, социальным сетям, платежным сервисам, сервисам госуслуг. Контент, который передавался через эти VPN, вполне мог содержать паспортные данные или другие важные для пользователя данные", - пояснил эксперт.
Щельцин отметил, что в первую очередь такими VPN сервисами пользуются не корпоративные, а частные клиенты в локальных недолгосрочных целях. "Зайти в социальную сеть, которая заблокирована на работе, зайти на заблокированный сайт или выйти в Linkedin", - сказал он.