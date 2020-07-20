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Распространение нового коронавируса
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Минздрав опроверг сообщения о применении вакцины вне исследований
Использовать вакцину вне клинических исследований невозможно, заявил РИА Новости помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Минздрав опроверг сообщения о применении вакцины вне исследований

10:39 20.07.2020 (обновлено: 12:29 20.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Использовать вакцину вне клинических исследований невозможно, заявил РИА Новости помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Так он прокомментировал публикацию агентства Блумберг, которое сообщило, что у топ-менеджеров российских компаний, крупных бизнесменов и чиновников с апреля есть доступ к экспериментальной вакцине, разработанной Центром имени Гамалеи.
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Это было самое сложное: доброволец об испытаниях вакцины против COVID
Кузнецов рассказал, что специалисты продолжают клинические испытания двух форм вакцины. По его словам, препарат получили только добровольцы Минобороны.
"На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена", - подчеркнул он.
В свою очередь, директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов назвал сообщения Блумберг спекуляцией.
Он отметил, что Минздрав пока не принял решения о регистрации вакцины.
"Поэтому все эти слухи могу только оставить на совести тех, кто это говорит", - сказал ученый.
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Как проходят исследования

Пока отечественный препарат на основе аденовируса прошел первую фазу испытаний, вторая завершится третьего августа, а финальная фаза пройдет помимо России на Ближнем Востоке.
Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что третий этап пройдет параллельно с запуском вакцины в гражданский оборот, при этом будет продолжаться сбор данных о работе препарата.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что массовое производство вакцины планируется в августе. По его словам, это сможет остановить потенциальную вторую волну пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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