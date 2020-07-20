Минздрав опроверг сообщения о применении вакцины вне исследований

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Использовать вакцину вне клинических исследований невозможно, заявил РИА Новости помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Так он прокомментировал публикацию агентства Блумберг , которое сообщило, что у топ-менеджеров российских компаний, крупных бизнесменов и чиновников с апреля есть доступ к экспериментальной вакцине, разработанной Центром имени Гамалеи.

Кузнецов рассказал, что специалисты продолжают клинические испытания двух форм вакцины. По его словам, препарат получили только добровольцы Минобороны.

"На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена", - подчеркнул он.

В свою очередь, директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов назвал сообщения Блумберг спекуляцией.

Он отметил, что Минздрав пока не принял решения о регистрации вакцины.

"Поэтому все эти слухи могу только оставить на совести тех, кто это говорит", - сказал ученый.

Как проходят исследования

Пока отечественный препарат на основе аденовируса прошел первую фазу испытаний, вторая завершится третьего августа, а финальная фаза пройдет помимо России на Ближнем Востоке.

Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что третий этап пройдет параллельно с запуском вакцины в гражданский оборот, при этом будет продолжаться сбор данных о работе препарата.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что массовое производство вакцины планируется в августе. По его словам, это сможет остановить потенциальную вторую волну пандемии.