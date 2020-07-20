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Вывозной рейс с россиянами вылетел из Токио во Владивосток
Вывозной рейс авиакомпании "Аврора" с россиянами вылетел из Токио во Владивосток, на борту 105 пассажиров, говорится в сообщении посольства РФ в Японии. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:41
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Вывозной рейс с россиянами вылетел из Токио во Владивосток

10:37 20.07.2020 (обновлено: 10:41 20.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Аврора" с россиянами вылетел из Токио во Владивосток, на борту 105 пассажиров, говорится в сообщении посольства РФ в Японии.
Ранее посольство РФ отмечало, что рейс предназначен только для граждан, проживающих в Дальневосточном федеральном округе.
В последний раз вывозной рейс в Россию из Токио состоялся 9 июня.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вид из окна российского самолета во время полета
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