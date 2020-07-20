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Хакасия приняла первый туристический рейс из европейской части России
В Хакасию прибыл первый туристический рейс, организованный при поддержке местных властей и Ростуризма. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:08
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туризм, новости - туризм, байкал, федеральное агентство по туризму (ростуризм), саяно-шушенская гэс, абакан

Хакасия приняла первый туристический рейс из европейской части России

12:08 20.07.2020
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© РИА Новости / Светлана БаеваРеспублика Хакасия
Республика Хакасия
© РИА Новости / Светлана Баева
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Хакасию прибыл первый туристический рейс, организованный при поддержке местных властей и Ростуризма.
"Город Абакан и Хакасия - готовы к приему гостей, - рассказал министр экономического развития Республики Хакасия Николай Евдокимов. - В республике пока действуют ограничительные меры, но гостиницы уже открылись, заработали летние веранды кафе и объекты туристического показа. Будут вводиться и другие послабления, открываться кинотеатры, бани, сауны".
Также министр рассказал, что к началу сезона отремонтированы дороги, ведущие к достопримечательностям - заповеднику "Оглахты", знаменитому скалами и петроглифами, а также к памятнику природы "Горная гряда "Сундуки".
Чиновник отметил, что когда только запускалась программа, были опасения, что туристы не захотят лететь в Хакасию из-за дорогих авиабилетов. Теперь их субсидируют, что позволило сделать туры в Хакасию привлекательными по цене.
"Интерес колоссальный. На первом рейсе всем желающим мест не хватило", - рассказала замгенерального директора компании-организатора полетной программы, Яна Муромова. - Второй рейс уже загружен на 50 процентов". Планируется, что туристы смогут прилетать в Хакасию раз в неделю - по воскресеньям, обратный - также стартует в последний день недели. Туда - вылет ночью, обратно - днем.
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Стоимость программ начинается от 30 тысяч рублей - все зависит от количества экскурсий. Если ограничиться Абаканом, то поездка будет дешевле. Хотя, в первую очередь, Хакасия - это отдых на природе. Например, озеро Иткуль по чистоте и прозрачности воды сравнимо с Байкалом. Есть в регионе своя "Гора любви", "Туинский провал" - природно-техногенный памятник, который образовался на территории закрытого рудника. Гостям доступно посещение "секретной смотровой" на Саяно-Шушенской ГЭС.
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Пока планируется, что основной поток туристов будет приезжать в летний сезон, но есть планы и по привлечению путешественников зимой. Так, Николай Евдокимов рассказал, что в Хакасии действуют горнолыжные курорты.
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