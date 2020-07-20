https://ria.ru/20200720/1574579826.html
Число зараженных коронавирусом в Крыму выросло на 14 за сутки
Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 14 человек, один из них приезжий, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:28
2020-07-20T10:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
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республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569713472_0:344:3027:2047_1400x0_80_0_0_9cc81aaeded2a754685f3916cf8f64bf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым