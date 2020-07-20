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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в Крыму выросло на 14 за сутки
Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 14 человек, один из них приезжий, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым

Число зараженных коронавирусом в Крыму выросло на 14 за сутки

10:28 20.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВрач в медицинской маске и халате в Симферополе
Врач в медицинской маске и халате в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 14 человек, один из них приезжий, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, девять из них выявлены при обращении за медицинской помощью, в том числе один из них - прибывший из другого субъекта РФ, четыре человека выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один - при скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что всего за сутки обследовано 2032 человека.
По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрировано 983 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровевших– 721 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика Крым
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