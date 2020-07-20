В ДРК не менее 16 человек погибли в ДТП

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, еще пять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на юго-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местный портал По меньшей мере 16 человек погибли, еще пять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на юго-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местный портал Actualite

Инцидент произошел в субботу ночью в 25 километрах от города Калемие в провинции Танганьика.

По словам главы молодежной группы Натана Мугишо, грузовик, который вез муку в город Лубумбаши, с несколькими пассажирами перевернулся на спуске с горы.