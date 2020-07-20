https://ria.ru/20200720/1574579787.html
В ДРК не менее 16 человек погибли в ДТП
По меньшей мере 16 человек погибли, еще пять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на юго-востоке Демократической Республики Конго (ДРК),... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:28
2020-07-20T10:28
демократическая республика конго
в мире
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https://ria.ru/20200217/1564852883.html
демократическая республика конго
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/147734/88/1477348880_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_ffe61c7b3eb2eda6d43260faf2806797.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
демократическая республика конго, в мире