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В ДРК не менее 16 человек погибли в ДТП
По меньшей мере 16 человек погибли, еще пять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на юго-востоке Демократической Республики Конго (ДРК),... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:28
демократическая республика конго
в мире
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РИА Новости
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353
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демократическая республика конго, в мире

В ДРК не менее 16 человек погибли в ДТП

10:28 20.07.2020
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© AP Photo / John BompengoКиншаса
Киншаса
© AP Photo / John Bompengo
Киншаса. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, еще пять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на юго-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местный портал Actualite.
Инцидент произошел в субботу ночью в 25 километрах от города Калемие в провинции Танганьика.
По словам главы молодежной группы Натана Мугишо, грузовик, который вез муку в город Лубумбаши, с несколькими пассажирами перевернулся на спуске с горы.
"В деревне Капомпо я только что насчитал 16 безжизненных тел и 5 раненых, которых джип Красного Креста доставляет в Калемие", - сообщил он.
Сторонники кандидата в президенты Демократической Республики Конго Мартина Файулу поют и танцуют перед его прибытием в Киншасу, чтобы начать свою кампанию. 21 ноября 2018 года
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Демократическая Республика КонгоВ мире
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