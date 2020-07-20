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В Афганистане при атаках талибов погибли не менее 13 силовиков
Не менее 13 силовиков погибли, 10 пострадали в результате нападений боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:24
исламское государство
кундуз (провинция)
афганистан
талибан
в мире
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исламское государство, кундуз (провинция), афганистан, талибан, в мире

В Афганистане при атаках талибов погибли не менее 13 силовиков

10:24 20.07.2020
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Кабуле
Полиция в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Не менее 13 силовиков погибли, 10 пострадали в результате нападений боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает телеканал TOLO News.
Как отмечает телеканал, талибы в ночь на понедельник напали на КПП, ещё одна атака произошла на шоссе. Талибы также понесли потери, однако точное число пострадавших и погибших не уточняется.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Исламское государствоКундуз (провинция)АфганистанТалибанВ мире
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