Прокуратура начала проверку из-за исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура Бурятии начала проверку по факту исчезновения самолета Ан-2, на борту которого находились шесть человек, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на его борту находятся шесть человек, из них два человека - экипаж и четыре пассажира. Ан-2 взлетел из населенного пункта Кырен в Бурятии. СК информировал о начале доследственной проверки.
"Бурятская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с авиационным инцидентом, произошедшим с самолетом Ан-2 в Бурятии ... По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, самолет совершал облет Тункинского и Окинского районов Бурятии для определения территории химобработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.
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