Прокуратура начала проверку из-за исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии

"Бурятская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с авиационным инцидентом, произошедшим с самолетом Ан-2 в Бурятии ... По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.