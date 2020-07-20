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Прокуратура начала проверку из-за исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии
Прокуратура Бурятии начала проверку по факту исчезновения самолета Ан-2, на борту которого находились шесть человек, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:20
республика бурятия
ан-2
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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республика бурятия, ан-2, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, происшествия

Прокуратура начала проверку из-за исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии

10:20 20.07.2020
1412
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура Бурятии начала проверку по факту исчезновения самолета Ан-2, на борту которого находились шесть человек, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на его борту находятся шесть человек, из них два человека - экипаж и четыре пассажира. Ан-2 взлетел из населенного пункта Кырен в Бурятии. СК информировал о начале доследственной проверки.
"Бурятская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с авиационным инцидентом, произошедшим с самолетом Ан-2 в Бурятии ... По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, самолет совершал облет Тункинского и Окинского районов Бурятии для определения территории химобработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.
Самолет Ан-2
Вчера, 06:55
Исчезновение Ан-2 в Бурятии: что известно
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Республика БурятияАн-2Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФПроисшествия
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