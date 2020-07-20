https://ria.ru/20200720/1574579444.html
Прокуратура проверит ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве
Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с ДТП с автобусом, въехавшим в остановку на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба столичного надзорного... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:18
2020-07-20T10:18
москва
происшествия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, происшествия
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Прокуратура Москвы
организовала проверку в связи с ДТП с автобусом, въехавшим в остановку на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
Автобус утром в понедельник въехал в остановку на юго-востоке Москвы, главк МВД информировал, что три человека пострадали. Как сообщал столичный дептранс, по предварительной информации, водитель автобуса не справилась с управлением. По данным ведомства, в ДТП погибла женщина, ее семье помогут.
"Прокуратура города Москвы организовала проверку в связи с ДТП на юго-востоке столицы. По предварительным данным, утром 20 июля 2020 года на Ставропольской улице автобус въехал в остановочный павильон. В результате ДТП есть погибший и пострадавший", - говорится в сообщении.
Отмечается, для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Юго-Восточного административного округа Роман Никифоров.
По данным прокуратуры, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению ответственными должностными лицами и организациями требований федерального законодательства о безопасности пассажирских перевозок, по итогам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора Москвы.