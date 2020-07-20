https://ria.ru/20200720/1574579393.html
В Новосибирской области выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом
Сто девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 55 человек, скончались еще трое, сообщает в понедельник... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:17
2020-07-20T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новосибирск
новосибирская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область
НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости.
Сто девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области
, выздоровели 55 человек, скончались еще трое, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 20 июля в регионе выявлено 8186 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+109 за последние сутки), в том числе 485 детей. 6203 пациента выписаны с выздоровлением (+55 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что скончались еще три пациента: мужчина, ему было 70 лет, и женщины в возрасте 81 год и 87 лет. Всего в регионе зафиксирован 171 летальный случай от COVID-19.
"В отделениях реанимации находятся 73 человека. На ИВЛ – 17 пациентов", - сообщает штаб.
Госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска
– 1949. В больницы районов области госпитализированы 845 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели более 275 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 686 жителей региона, 29 538 человек сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.