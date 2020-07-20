В Новосибирской области выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом

Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Сто девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Сто девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области , выздоровели 55 человек, скончались еще трое, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на утро 20 июля в регионе выявлено 8186 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+109 за последние сутки), в том числе 485 детей. 6203 пациента выписаны с выздоровлением (+55 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что скончались еще три пациента: мужчина, ему было 70 лет, и женщины в возрасте 81 год и 87 лет. Всего в регионе зафиксирован 171 летальный случай от COVID-19.

"В отделениях реанимации находятся 73 человека. На ИВЛ – 17 пациентов", - сообщает штаб.

Госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1949. В больницы районов области госпитализированы 845 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели более 275 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 686 жителей региона, 29 538 человек сняты с наблюдения.